Seryosong krisis pangkalusugan at makatao na dulot ng pagsasara ng Sana’a International Airport sa Yemen

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa tekstong ibinigay, ang patuloy na pagkaputol ng operasyon ng paliparan—dahil sa mga pag-atake at sa nagpapatuloy na pagbara—ay nagdulot ng malalim na epekto sa sistemang pangkalusugan, partikular sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagbiyahe para magpagamot o umangkat ng mga mahahalagang gamot.
1. Malubhang Pagkaantala sa Serbisyong Medikal
Binibigyang-diin ng Ministro ng Kalusugan, Ali Sheiban, na ang pagkasara ng paliparan ay nagpigil sa libo-libong may sakit na:
makakuha ng imported critical medicines,
bumiyahe upang sumailalim sa life-saving medical procedures,
at makakuha ng blood products at kidney transplant medications na hindi lokal na napo-produce sa sapat na antas.
Ang kakulangan sa mga ito ay nagdudulot, ayon sa ulat, ng malawakang takot, mabilis na paglala ng mga kondisyon, at pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nasa panganib.
2. Humanitarian at Etikal na Pananaw
Inilarawan ni Sheiban ang sitwasyon bilang “criminal behavior” at malinaw na paglabag sa mga pandaigdigang kasunduang makatao. Sa pananaw na ito, ang pagsasara ng paliparan ay hindi lamang usaping pang-inprastraktura, kundi direktang banta sa buhay, lalo na sa mga pasyenteng may malulubhang sakit.
3. Epekto ng Pinsala sa Paliparan
Binanggit din ang:
mabibigat na pinsala sa mga pangunahing runway,
pagkaantala o paghinto ng mga flight kahit sa humanitarian routes,
at paglala ng logistical constraints dahil sa kawalan ng ligtas at bukas na access point para sa medikal na ebakwasyon.
Dahil dito, nawalan ng kakayahan ang mga ospital at humanitarian corridors na maghatid ng tulong.
4. Panawagan sa Pandaigdigang Pamayanan
Nanawagan si Sheiban sa:
United Nations,
at iba pang internasyonal na organisasyon
na huwag manahimik sa harap ng “nakamamatay na trahedya,” at agarang kumilos upang buksan muli ang ligtas na daan para sa tulong-medikal.
5. Paglala ng Humanitarian Crisis
Ayon sa teksto, ang pagsasara ng paliparan ay sumasabay pa sa:
mas lumalalang kakulangan sa gamot,
pagdami ng mga pasyenteng hindi matugunan ng lokal na kapasidad,
at patuloy na paglawak ng humanitarian pressure sa populasyon.
Ipinapakita nito na ang krisis ay hindi lamang pangkalusugan, kundi sistemiko at multidimensyonal—pinagsamang epekto ng sigalot, blokada, at pagkasira ng imprastraktura.
