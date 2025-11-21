Netanyahu sa Krisis Pampulitika; Sarado ang Daan sa Pagbabalik sa Kapangyarihan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinapakita ng isang bagong survey sa teritoryong sinasakop ng Israel na malaki ang ibinagsak ng katayuan ni Benjamin Netanyahu, ang kasalukuyang punong ministro ng rehimeng Zionista. Ayon sa datos, kahit pa makipag-alyansa siya sa ilang partidong Arab-Israeli, hindi niya muling mababawi ang dating lakas pampulitika.
Batay sa survey na isinagawa kaugnay ng halalan sa Knesset sa 2026, makikita ang malaking pagbagsak ng boto para sa mga partido sa koalisyon ni Netanyahu. Sa kabilang banda, ang mga partido ng oposisyon ay nakakuha ng malinaw na mayorya ng mga posisyon—at hindi na nila kailangan ang suporta ng mga partidong Arabo upang buuin ang gobyerno.
Mayroong 120 na puwesto ang Knesset, at upang makabuo ng pamahalaan, kailangan ang minimum na 61 na puwesto. Sa kasalukuyan, nahaharap si Netanyahu sa matinding kakulangan sa suporta, at ang posibilidad ng kanyang pagbabalik bilang punong ministro ay itinuturing na lubhang mahina.
1. Malubhang Pagguho ng Base Pampulitika ni Netanyahu.
Ang resulta ng bagong survey ay nagpapakita ng istruktural at matagalang paghina ng impluwensiya ni Netanyahu:
Patuloy na bumabagsak ang popularidad ng kanyang koalisyon,
Lumalawak ang pagod at pagkadismaya ng publiko sa kanyang pamumuno,
Hindi na sapat ang tradisyonal na suporta mula sa mga right-wing at relihiyosong sektor.
Sa kasaysayan ng politika ng Israel, madalas na umaahon muli si Netanyahu sa mga krisis—ngunit ngayon, ipinapakita ng datos na iba ang sitwasyon: ang pagbagsak ay malalim at sistematiko.
2. Epekto ng Digmaan sa Gaza at mga Kabiguan sa Seguridad.
Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng kanyang popularidad ay ang:
Kabiguan ng pamahalaan sa pag-atake noong 7 Oktubre 2023,
Paglala ng digmaan sa Gaza,
Tumitinding pagkondena mula sa loob at labas ng Israel,
Pagkawalan ng tiwala sa kakayahan ng pamahalaan sa seguridad at diplomacy.
Sa loob mismo ng Israel, marami ang naniniwalang ang pamumuno ni Netanyahu ay nagdala sa bansa sa pinakamalubhang krisis militar at moral sa maraming dekada.
3. Paggising ng Oposisyon
Ang panibagong survey ay nagpapakita na ang mga partido ng oposisyon ay:
Nakakabuo na ng stable majority kahit wala ang suporta ng Arab parties,
Nakakakuha ng malaking bilang ng boto mula sa mga dating tagasuporta ng right-wing,
Itinuturing ng publiko na mas may kakayahan sa pamamahala at pagbangon pagkatapos ng digmaan.
Ito ay nagmumungkahi ng pagbabago ng pampulitikang landscape sa loob mismo ng Israel.
4. Kakulangan ng Landas pabalik sa Kapangyarihan
Sa karaniwang political arithmetic ng Israel:
Kung walang 61-seat majority,
Walang kandidato ang maaaring bumuo ng gobyerno.
Sa kasong ito, kahit pa:
magsanib si Netanyahu sa mga relihiyosong partido,
makakuha siya ng suporta mula sa ultra-right factions, at even kung sasama pa ang ilang Arab parties (na halos imposibleng mangyari),
hindi pa rin nila maaabot ang kinakailangang majority.
Ito ay malinaw na indikasyon na wala nang praktikal na koalisyong magbabalik sa kanya sa kapangyarihan.
5. Ang “Dead End” sa Political Career ni Netanyahu
Ang ulat ay hindi lamang tungkol sa pagbaba ng boto. Ito ay:
Senyales na maaaring malapit nang matapos ang tatlong dekada na dominasyon ni Netanyahu sa politika ng Israel.
Patunay na ang kanyang imahe bilang “Mr. Security” ay tuluyan nang nagbagsak matapos ang 7 Oktubre 2023.
Pahiwatig na ang Israel ay maaaring pumasok sa bagong yugto ng liderato kung saan mas lumalakas ang sentrist at anti-Netanyahu bloc.
6. Mas Malawak na Epekto: Para sa Rehiyon at sa Mundo
Kung mawawala sa eksena si Netanyahu:
Maaaring magbago ang strategy ng Israel sa Gaza,
Lumuwag ang tensyon sa diplomatikong relasyon sa ilang bansa,
At magkaroon ng bagong direksyon sa polisiya laban sa Iran at Hezbollah.
Ngunit sa kabilang banda:
May panganib din ng mas radikal na kapalit,
O mas magulong transisyon,
Depende sa magiging anyo ng bagong coalition.
KONKLUSYON
Ang survey ay malinaw na nagpapakita:
Lumitaw ang pinakamalalim na krisis pampulitika sa karera ni Netanyahu.
Humina ang kanyang koalisyon nang higit pa sa inaasahan.
Hindi na sapat kahit ang mga teoretikal na alliance upang makuha ang 61 seats.
Ang kanyang pagbabalik sa kapangyarihan ay nagiging halos imposible sa kasalukuyang balangkas ng pulitika sa Israel.
Ito ay maaaring magmarka ng pagtatapos ng isang era at simula ng bagong pampulitikang direksiyon sa Israel.
.........
328
Your Comment