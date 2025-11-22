Paratang ng “genocide”: Muli na namang inakusahan ni Zahran Mamdani, ang halal na alkalde ng New York, ang Israel ng pagsasagawa ng “genocide” sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagkikita kay Trump: Ibinanggit niya ito sa opisyal na pagpupulong kasama si Pangulong Donald Trump sa White House. Tinanggap siya ni Trump sa Oval Office at nakinig sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga alalahanin ng mga taga-New York.
Usapin sa buwis: Binanggit ni Mamdani na maraming residente ng New York ang nababahala na ginagamit ang kanilang buwis upang pondohan ang paglabag sa karapatang pantao sa Gaza. Aniya, mas nais niyang ilaan ang pera para sa kapakanan ng mga mamamayang Amerikano kaysa sa walang katapusang digmaan.
Banta laban kay Netanyahu: Tumanggi siyang umatras mula sa nauna niyang pahayag na kapag dumating si Netanyahu sa New York ay kanyang ipaaaresto. Tinawag naman ni Trump ang usaping ito na maselan.
Tono ng pagpupulong: Sa kabila ng malalim na pagkakaiba ng pananaw, naging magiliw ang pagpupulong at nakatuon sa mga lokal na isyu gaya ng taas-presyo at seguridad sa New York.
Laban sa antisemitismo: Iginiit ni Mamdani na mahalaga sa kanya ang seguridad ng komunidad ng mga Hudyo at makikipaglaban siya laban sa anumang uri ng poot sa lahat ng distrito ng lungsod.
Panunumpa: Nakatakda siyang manumpa bilang alkalde sa Enero 1, 2026.
Background: Kilala siya sa Amerika dahil sa lantad na suporta sa mga Palestino at pamumuno sa mga protesta laban sa digmaan, lalo na sa Columbia University noong tagsibol ng 2025.
Pagsusuri ng mga eksperto: Nakikita ang kanyang mga pahayag bilang salamin ng lumalaking pagbabago sa opinyon ng publiko sa Amerika, partikular sa mga kabataan at progresibong Hudyo na muling sinusuri ang walang pasubaling suporta sa Israel.
