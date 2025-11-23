  1. Home
Ang Palestinian Authority (PA) sa pamumuno ni Mahmoud Abbas ay nagpatupad ng bagong batas sa halalan

23 Nobyembre 2025 - 09:47
Sa ilalim ng batas na ito, ang mga kandidato sa mga lokal na konseho ay kinakailangang sumunod sa:

Sa ilalim ng batas na ito, ang mga kandidato sa mga lokal na konseho ay kinakailangang sumunod sa:

Programa ng Palestine Liberation Organization (PLO)

Mga batas internasyonal na may kaugnayan sa Israel

Ayon sa Hamas, ang bagong kondisyon ay isang paglabag sa karapatan ng mamamayan na malayang pumili ng kanilang mga kinatawan.

Binibigyang-diin ng Hamas na ang batas ay de facto na pagkilala sa Israel bilang paunang kondisyon para sa kandidatura.

Pagsusuri

1. Politikal na Konteksto

Ang PA ay matagal nang nakikita bilang mas malapit sa U.S. at Israel, kumpara sa Hamas na mas radikal at nakatuon sa armadong paglaban.

Ang bagong batas ay maaaring ituring na hakbang ng PA upang ipakita ang pagiging “moderate” at handang makipag-ugnayan sa internasyonal na pamayanan.

2. Epekto sa Proseso ng Halalan

Ang kondisyon ay nagiging filter na pumipigil sa mga kandidato na may mas radikal na pananaw laban sa Israel.

Ito ay maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak sa loob ng lipunang Palestino, dahil ang mga grupong gaya ng Hamas ay tiyak na hindi susunod sa ganitong kondisyon.

3. Diplomasya at Internasyonal na Implikasyon

Sa pananaw ng Kanluran, ang ganitong hakbang ay maaaring makita bilang positibong senyales ng PA na handang makipagkompromiso.

Gayunman, sa loob ng Palestine, ito ay nakikita bilang pagtalikod sa prinsipyo ng paglaban at pagpapakita ng dependency sa Israel at U.S..

4. Reaksyon ng Hamas

Ang Hamas ay malinaw na tumutol, tinawag itong “pagsuko sa Israel”.

Ang kanilang posisyon ay nagpapakita ng patuloy na ideolohikal na banggaan sa pagitan ng dalawang pangunahing puwersa sa politika ng Palestine.

Komentaryo

Ang bagong kondisyon ng PA ay isang kontrobersyal na hakbang na naglalantad ng malalim na hati sa loob ng politika ng Palestine. Sa isang banda, ito ay maaaring magbigay ng legitimasyon sa PA sa mata ng internasyonal na pamayanan, lalo na sa Europa at U.S. Sa kabilang banda, ito ay nakikita ng Hamas at iba pang grupong radikal bilang pagkakanulo sa layunin ng paglaban at pagpapahina sa pambansang pagkakaisa.

Kung magpapatuloy ang ganitong polisiya, maaaring lumala ang polarization sa lipunang Palestino, na magpapahirap sa pagbuo ng isang nagkakaisang posisyon laban sa mga hamon ng okupasyon at internasyonal na presyon.

