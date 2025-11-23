Haaretz | May bagong plano ang U.S. sa Gaza na kinabibilangan ng pagkuha ng bahagi ng lupa sa Gaza at pagbabayad ng kompensasyon sa mga may-ari

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang balitang ito ay nakikita bilang pagpapatuloy ng “Trump-imposed plan” para sa hinaharap ng Gaza. Kasabay nito, nagsimula na ang unti-unting pag-alis ng mga tropang Amerikano mula sa base sa Kiryat Gat, na dati’y naging sentro ng internasyonal na operasyon para sa Gaza.
Ang base ay may presensya ng mga sundalo mula sa U.S., U.K., Canada, Denmark, Germany, UAE, at Jordan.
Bahagi ng gusali ay nasa kontrol ng Israel, bahagi ng U.S., at isang palapag ay ginagamit nang magkasama.
Plano ng Washington na gawing “peace center” ang base, na umano’y mamamahala sa hinaharap at kontrol ng Gaza.
Pagsusuri
1. Geopolitical na Konteksto
Ang Gaza ay matagal nang sentro ng tensyon sa pagitan ng Israel at Palestine.
Ang plano ng U.S. na manghimasok sa lupa ng Gaza ay maaaring makita bilang paglabag sa soberanya ng mga Palestino.
Ang pagbabayad ng kompensasyon ay maaaring ipakita bilang “legal cover,” ngunit sa pananaw ng mga Palestino, ito ay sapilitang dispossession.
2. Pagpapatuloy ng “Trump Plan”
Ang tinatawag na “Deal of the Century” ni Trump ay nakatuon sa pagbibigay ng kontrol sa Israel at U.S. sa hinaharap ng Gaza at West Bank.
Ang bagong plano ay nakikita bilang pagpapatuloy ng parehong estratehiya, kahit na may pagbabago sa taktika (mula sa militar tungo sa “peace center”).
3. Pagbabawas ng Presensya Militar
Ang unti-unting pag-alis ng tropang Amerikano ay maaaring ipakita bilang paglipat mula sa hard power tungo sa soft power.
Gayunman, ang pagtatatag ng “peace center” ay maaaring maging instrumento ng kontrol kaysa tunay na sentro ng kapayapaan.
4. Internasyonal na Implikasyon
Ang presensya ng maraming bansa (U.K., Canada, Germany, UAE, Jordan) ay nagpapakita ng multilateral na dimensyon ng plano.
Gayunman, ang pagkakasangkot ng mga bansang ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon, dahil makikita ito ng mga Palestino bilang internasyonal na sabwatan laban sa kanilang karapatan sa lupa.
Komentaryo
Ang plano ng U.S. ay isang kontrobersyal na hakbang na naglalantad ng mas malalim na estratehiya: mula sa direktang presensya militar tungo sa administratibong kontrol sa lupa ng Gaza. Sa halip na magbigay ng tunay na kapayapaan, ang “peace center” ay maaaring maging mekanismo ng pamamahala at kontrol na lalong magpapalayo sa Gaza mula sa sariling pamamahala.
Sa pananaw ng mga Palestino, ito ay pagpapatuloy ng dispossession na nagsimula pa noong nakaraan. Ang pagbabayad ng kompensasyon ay hindi sapat upang palitan ang karapatan sa lupa at soberanya.
Kung magpapatuloy ang plano, malamang na lalala ang tensyon sa pagitan ng mga Palestino at internasyonal na pamayanan, at maaaring magbunga ng mas matinding pagtutol mula sa mga grupong gaya ng Hamas at iba pang kilusang paglaban.
