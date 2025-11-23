Reuters | ang U.S. ay naghahanda ng mga covert operations (operasyong lihim) sa Venezuela na may layuning pabagsakin ang pamahalaan ni Nicolás Maduro

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hindi pa malinaw kung kailan ipag-uutos ng Pangulo ng U.S. ang pagsisimula ng mga operasyon o gaano kalawak ang saklaw nito, ngunit inaasahang magsisimula sa mga darating na araw.
Ang mga operasyong ito ay bahagi lamang ng mas malawak na estratehiya ng Washington upang dagdagan ang presyon laban sa pamahalaan ng Venezuela.
1. Mga Pahayag ng U.S. Officials
Binanggit ng kalihim ng depensa ng U.S. na “lahat ng opsyon ay nasa mesa” at ang anumang hakbang ay nakabatay sa “eksaktong impormasyon” at masusing pagsusuri ng intelihensiya.
Inulit ng U.S. ang posisyon nito na hindi kinikilala ang pagiging lehitimong lider ni Maduro, at inakusahan pa siya ng pagkakasangkot sa drug trafficking.
2. Mga Impluwensya at Konteksto
Ang Venezuela ay matagal nang nasa gitna ng krisis pampulitika at pang-ekonomiya. Ang pamahalaan ni Maduro ay kinikilala ng ilang bansa (tulad ng Russia, China, at Iran), ngunit tinututulan ng U.S. at karamihan sa mga bansang Kanluranin.
Malawak na Komentaryo
Ang mga paratang ng U.S. hinggil sa drug trafficking ay nagbibigay ng legal at moral na batayan upang palakasin ang kanilang posisyon laban kay Maduro.
Ang mga covert operations ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon hindi lamang sa loob ng Venezuela kundi sa rehiyon ng Latin America, lalo na kung makikita ito bilang direktang panghihimasok ng U.S. sa soberanya ng isang bansa.
Geopolitical Impact: Ang hakbang ng U.S. ay maaaring magpalala ng hidwaan sa pagitan ng mga bansang sumusuporta kay Maduro at ng mga bansang kumikilala sa oposisyon. Maaari itong magbunga ng bagong “proxy conflict” sa Latin America.
Humanitarian Concerns: Kung magpatuloy ang mga operasyong lihim at magdulot ng kaguluhan, posibleng lumala ang krisis pang-ekonomiya at magresulta sa mas malaking bilang ng refugees at displaced persons.
Legal at Moral na Usapin: Ang paggamit ng covert operations upang pabagsakin ang isang pamahalaan ay laging kontrobersyal. Bagama’t ginagamit ng U.S. ang argumento ng “illegitimacy” at “drug trafficking,” nananatiling usapin ang paggalang sa soberanya ng Venezuela.
Domestic Politics sa U.S.: Ang matinding posisyon laban kay Maduro ay maaari ring makita bilang bahagi ng estratehiya ng administrasyon ng U.S. upang ipakita ang “katatagan” sa larangan ng foreign policy, lalo na sa harap ng mga kritiko sa loob ng bansa.
Konklusyon
Ang ulat ng Reuters ay nagpapakita ng isang seryosong yugto sa relasyon ng U.S. at Venezuela. Kung totoo ang mga plano ng covert operations, ito ay maaaring magbukas ng bagong kabanata ng tensyon sa Latin America. Ang pangunahing tanong: magiging epektibo ba ang mga lihim na operasyon sa pagbagsak ng pamahalaan ni Maduro, o lalo lamang nitong palalalain ang krisis at hidwaan sa rehiyon?
