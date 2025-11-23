Si Mohsen Rezaei, dating kumander ng IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) noong panahon ng digmaan Iran–Iraq, ay nagbigay ng babala sa pamahalaan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kanyang pahayag sa social media (X), sinabi niya na ang pagbibigay-daan sa Israel na magsagawa ng pag-atake sa Lebanon mula sa teritoryo ng Syria ay magdudulot ng malalaking implikasyon para sa Syria at buong rehiyon.
Binanggit niya na ang ganitong hakbang ay maaaring magpalala ng tensyon at magbukas ng bagong yugto ng krisis sa Gitnang Silangan.
Pagsusuri
1. Geopolitical Context
Ang Syria ay nasa gitna ng kumplikadong relasyon sa pagitan ng Iran, Hezbollah, at Israel.
Ang Lebanon, na madalas na target ng mga operasyon ng Israel, ay nakasalalay sa posisyon ng Syria dahil sa kanilang magkatabing teritoryo at ugnayan sa Hezbollah.
Ang babala ni Rezaei ay nagpapakita ng pananaw ng Iran na ang anumang kooperasyon ng Syria sa Israel ay makikitang paglabag sa rehiyonal na alyansa.
2. Implikasyon para sa Syria
Kung pahihintulutan ng Syria ang paggamit ng kanilang teritoryo para sa pag-atake, maaari itong magdulot ng pagkawatak ng tiwala mula sa Iran at mga grupong kaalyado.
Maaari rin itong magbukas ng posibilidad ng paglala ng digmaan sa loob ng Syria, dahil ang Israel ay maaaring palawakin ang operasyon nito sa loob ng bansa.
3. Rehiyonal na Epekto
Ang Gitnang Silangan ay sensitibo sa mga ganitong uri ng hakbang. Ang isang maliit na pagbabago sa posisyon ng Syria ay maaaring magdulot ng malawakang eskalasyon.
Ang babala ni Rezaei ay malinaw na nakatuon sa pagpigil sa Syria na maging “daan” para sa Israel, na maaaring magresulta sa pagkakawatak ng rehiyonal na balanse ng kapangyarihan.
Komentaryo
Ang pahayag ni Mohsen Rezaei ay hindi lamang simpleng babala, kundi isang politikal na mensahe na naglalayong ipaalala sa pamahalaan ng Syria ang kanilang papel sa rehiyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Syria ay nasa posisyong mahirap: kailangan nitong timbangin ang relasyon sa Iran at Hezbollah laban sa presyur mula sa Israel at iba pang internasyonal na actor.
Kung susundin ang babala, maaaring mapanatili ng Syria ang alyansa nito sa Iran at maiwasan ang mas malaking krisis. Ngunit kung hindi, maaaring lumala ang tensyon at magbunga ng bagong alon ng kaguluhan sa Lebanon at buong rehiyon.
…………
328
Your Comment