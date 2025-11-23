Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa halip, ang “labindalawang araw na digmaan” ay nagbukas ng mas malapit na kooperasyon, kabilang ang mga bagong kasunduan sa larangan ng nukleyar.
Binanggit ng ulat na ang balanse ng relasyon ay pabor na ngayon sa Russia: para sa Kremlin, isa lamang ang Iran sa mga ruta ng proyekto nito, ngunit para sa Tehran, ang Russia ay naging hindi mapapalitang kaalyado.
Sa mga nakaraang linggo, lumawak ang pakikipagtulungan ng Iran sa Russia, kabilang ang pagbili ng mga armas. Ayon sa mga dokumentong na-hack mula sa kompanyang Rostec, nakatakdang maghatid ang Moscow ng 48 Su-35 fighter jets sa Iran.
Kasabay nito, ang mga bagong parusa mula sa UN at EU, bagama’t hindi kasingbigat ng parusa ng U.S. noong 2018, ay inaasahang maglalayo pa sa natitirang mga kaalyadong Europeo ng Iran.
Pagsusuri
1. Geopolitical Dynamics
Ang digmaan ay nagpatibay ng strategic alignment ng Iran sa Russia at China, habang lumalayo sa Europa.
Ang posisyon ng Russia bilang “indispensable partner” ay nagbibigay sa Kremlin ng mas malaking leverage sa mga kasunduan.
2. Implikasyon sa Seguridad
Ang pagbili ng Su-35 jets ay nagpapakita ng military modernization ng Iran, na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
Ang mas malapit na kooperasyon sa larangan ng nukleyar ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng Iran at Kanluran.
3. Diplomasya at Ekonomiya
Ang mga bagong parusa mula sa UN at EU ay naglalayong pigilan ang Iran, ngunit sa halip ay nagtutulak sa Tehran na mas umasa sa Russia at China.
Ang estratehiya ng Iran ay malinaw: diversification ng alliances upang mabawasan ang epekto ng Western isolation.
Komentaryo
Ang “labindalawang araw na digmaan” ay naging turning point sa relasyon ng Iran at Russia. Sa halip na magdulot ng pagkakahiwalay, ito ay nagpatibay ng kanilang kooperasyon at nagbigay ng bagong direksyon sa geopolitika ng rehiyon. Para sa Iran, ang Russia ay hindi lamang kaalyado kundi pangunahing haligi ng survival strategy laban sa presyur ng U.S. at Europa.
Gayunpaman, ang ganitong kalapit na relasyon ay may kapalit: mas malaki ang kapangyarihan ng Moscow sa pagtukoy ng direksyon ng kooperasyon, at maaaring magdulot ito ng asimetrikong relasyon kung saan mas nakikinabang ang Russia kaysa sa Iran.
