Bansang Belarus ay naghayag ng kahandaan na tumulong sa pag-apula ng malaking sunog sa kagubatan ng Elit, kanlurang Mazandaran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa sinabi ni Mehdi Younesi, gobernador ng Mazandaran, nakipag-ugnayan na ang Iran upang magpadala ng mga eroplano pang-apula ng apoy mula sa Turkey.
Bago pa nito, sinabi ng Bise Presidente at pinuno ng Environmental Protection Organization na kung kinakailangan ay hihingi rin ng tulong mula sa Russia.
Simula pa ng Sabado ng umaga, nagsimula na ang pinagsamang operasyon ng hukbong sandatahan at IRGC (Sepah) upang sugpuin ang sunog mula sa himpapawid.
Pagsusuri
1. Internasyonal na Kooperasyon
Ang pagtugon ng Belarus, Turkey, at posibleng Russia ay nagpapakita ng multilateral na suporta para sa Iran sa harap ng krisis pangkalikasan.
Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng diplomasya sa panahon ng sakuna, kung saan ang mga bansang kaalyado ay handang magbigay ng tulong teknikal at militar.
2. Pambansang Kakayahan
Ang sabayang operasyon ng Army at IRGC ay nagpapakita ng mobilisasyon ng lokal na kapasidad, ngunit ang pangangailangan ng tulong mula sa ibang bansa ay indikasyon ng limitadong kakayahan sa aerial firefighting ng Iran.
3. Ekolohikal na Implikasyon
Ang sunog sa kagubatan ng Chalous ay may malaking epekto sa biodiversity at ekosistema ng rehiyon.
Ang mabilis na pag-apula ay kritikal upang maiwasan ang mas malawak na pinsala sa kapaligiran at kabuhayan ng mga lokal na komunidad.
Komentaryo
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng kalikasan at geopolitika. Sa isang banda, ito ay isang krisis pangkalikasan na nangangailangan ng agarang tugon; sa kabilang banda, ito ay nagiging pagkakataon para sa mga bansang kaalyado ng Iran na ipakita ang kanilang suporta. Ang pagtutulungan ng Belarus, Turkey, at Russia ay hindi lamang teknikal na tulong, kundi simbolo ng pampulitikang pagkakaisa sa harap ng sakuna.
…………
328
Your Comment