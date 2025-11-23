Kasabay ng matitinding pahayag ni Donald Trump laban sa Mexico, ilang piyesa ng Pentagon contractors ay aksidenteng nakapasok nang higit sa 19 kilome

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang grupo ay nagkamali ng lokasyon, inakalang nasa Texas, at nagtungo sa Playa Bagdad, timog ng ilog Rio Grande.
Doon sila naglagay ng mga karatulang may nakasulat na “National Defense Area 3”, na kaugnay sa mga pasilidad militar ng U.S. na nakatuon sa pagpigil ng ilegal na migrasyon.
Napansin lamang ang pagkakamali matapos makialam ang Mexican Navy.
Ayon sa Pentagon, ang mga taong ito ay mga kontratista lamang na inupahan para mag-install ng mga karatula sa hangganan ng U.S.
Pagsusuri
1. Diplomatic Sensitivity
Ang insidente ay maaaring magdulot ng diplomatikong tensyon sa pagitan ng U.S. at Mexico, lalo na’t kasabay ito ng matitinding retorika ni Trump laban sa Mexico.
Kahit pa ipinaliwanag ng Pentagon na ito ay “aksidente,” ang pagpasok ng mga tauhan ng U.S. sa loob ng teritoryo ng Mexico ay maaaring makita bilang paglabag sa soberanya.
2. Geopolitical Context
Ang rehiyon ng Rio Grande ay matagal nang sentro ng alitan hinggil sa border security at illegal migration.
Ang pagtatayo ng mga pasilidad militar at karatula ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng U.S. upang ipakita ang kontrol sa hangganan.
3. Implikasyon sa Relasyon U.S.–Mexico
Ang Mexico ay maaaring maghain ng protesta diplomatikong laban sa insidente.
Ang ganitong pangyayari ay maaaring magpalala ng anti-U.S. sentiment sa loob ng Mexico at magbigay ng argumento sa mga kritiko ng administrasyong Trump.
Komentaryo
Bagama’t tinawag ng Pentagon na isang “aksidente” ang insidente, hindi maikakaila na ito ay may simbolikong bigat. Ang pagpasok ng mga kontratista ng U.S. sa loob ng Mexico ay maaaring magbigay ng impresyon ng military overreach at kawalan ng respeto sa hangganan. Sa konteksto ng matitinding pahayag ni Trump laban sa Mexico, ang pangyayaring ito ay nagiging mas sensitibo at maaaring magdulot ng mas malalim na tensyon sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa.
