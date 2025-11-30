Ansarullah ng Yemen: Ang milyun-milyong pagdalo bukas ay magiging mensahe ng kahandaan para harapin ang panibagong yugto ng pananalakay

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Sayyed Abdulmalik Badruddin al-Houthi, Kalihim-Heneral ng Ansarullah ng Yemen, sa kaniyang talumpati kaugnay ng ika-58 anibersaryo ng kalayaan ng bansa, ay nanawagan sa sambayanan na dumalo bukas nang milyun-milyon sa Liwasang Al-Sab’een sa Sana’a upang ipakita ang kanilang matibay na suporta para sa Palestina, Lebanon, at sa kabuuang Hukbong Panglaban.
Itinuring niya ang nasabing pagtitipon bilang sagisag ng pananampalataya, katatagan, at kahandaan ng mga Yemeni sa pagharap sa mga hamong nalalapit, habang nagbabala na ang paksang Zionista–Amerikano–Britaniko ay naghahanda para sa “panibagong yugto ng digmaan” sa rehiyon.
Sa pagtalakay sa kasaysayan ng kolonyalismong Britaniko sa Yemen at sa nagpapatuloy na mga patakarang kolonyal ng Kanluran sa Gitnang Silangan, binigyang-diin ni al-Houthi na ang rehimeng Zionista, na suportado ng Estados Unidos at Britanya, ay nagsusumikap na isakatuparan ang planong “Dakilang Israel” at palawakin ang okupasyon. Binigyang-paalala rin niya ang paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan sa Gaza at Lebanon, at muling iginigiit ang ganap na paninindigan ng sambayanang Yemeni sa panig ng Palestina, gayundin ang pagtanggi sa anumang anyo ng paninikil o dominasyong mula sa mga puwersang Zionista–Amerikano.
Pinalawak na Pagsusuri
1. Kontekstong Heopolitikal
Ang pahayag ni Abdulmalik al-Houthi ay makikita sa patuloy na reconfigurasyon ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan, kung saan ang Yemen, sa kabila ng matagal na digmaan, ay nagsisikap na ilugar ang sarili bilang bahagi ng mas malawak na “Resistance Axis.” Ang pagbanggit niya sa Estados Unidos, Britanya, at Israel ay nakaugat sa lumalalim na tensyon sa pagitan ng mga grupong anti-kolonyal at mga bansang Kanluraning may interes sa rehiyon.
2. Retorika ng Mobilisasyon
Ang panawagan sa “milyun-milyong pagdalo” ay isang retorikal at politikal na pamamaraan upang:
patunayan ang antas ng pampublikong suporta sa kilusan,
magpakita ng lakas sa loob at labas ng bansa,
at magbigay ng mensaheng deterring sa mga dayuhang puwersang militar.
Ito ay epektibong ginagamit sa mga lipunang nasa ilalim ng krisis o banta ng panlabas na agresyon.
3. Historikal na Pagpapasya
Ang pagbanggit sa kolonyalismong Britaniko ay hindi lamang paggunita ng kasaysayan kundi isang paraan upang ipakitang ang kasalukuyang tunggalian ay pagpapatuloy ng mas malawak na naratibo ng paglaban laban sa dayuhang pamimilit. Sa ganitong paraan, ang mensahe ay nagiging parehong makabayan at pan-rehiyonal.
4. Pagpapalalim ng “Resistance Axis” Narrative
Ang pagtutok sa Gaza, Lebanon, at iba pang larangan ng tunggalian ay nagpapalakas ng imahen ng Yemen bilang bahagi ng isang koalisyong lumalaban sa hegemonya. Pinatitibay nito ang posisyon ng Ansarullah hindi lamang bilang aktor pampolitika sa Yemen kundi bilang bahagi ng isang mas malaking pan-rehiyonal na misyon.
5. Impluwensiya at Epekto
Ang naturang pahayag ay maaaring magdulot ng:
mas mataas na pampublikong mobilisasyon,
posibleng pag-igting ng tensyon sa pagitan ng mga puwersa sa rehiyon,
at paglinaw sa papel ng Yemen sa isang posibleng susunod na yugto ng tunggalian.
Sa kabila nito, nananatiling mahalaga ang pagsusuri sa lawak ng tunay na kapasidad ng Yemen na makilahok sa mas malalaking operasyong militar kontra sa malalaking estado.
