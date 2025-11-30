Paglala ng mga Banta ng Tel Aviv laban sa Lebanon kasunod ng Pagbisita ng Papa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa pagpapatuloy ng mga kamakailang tensyon, at isang linggo lamang matapos ang pagpaslang kay Shaheed Ali Haitham al-Tabtabai at sa dalawa niyang kasamahan, iniulat ng ilang midyang Hebreo na muling pinipilit ng rehimeng Siyonista ang pamahalaan ng Lebanon.
Ayon sa mga ulat mula sa opisyal na midya ng rehimeng Zionista, nagbabala ang gobyerno ni Netanyahu sa pamahalaan ng Lebanon na kung hindi ito kikilos laban sa Hezbollah, lalo nitong palalawakin ang mga operasyong militar na nakatuon sa Lebanon.
Pinalawak na Analitikong Komentaryo
1. Mga Impluwensiya ng Diplomasya at Simbolismo
Ang pag-igting ng banta mula sa Tel Aviv kasunod ng pagbisita ng Papa ay nagpapahiwatig na ang mga pangyayaring may mataas na simbolikong halaga—tulad ng pagdalo ng pinuno ng Simbahang Katolika sa rehiyon—ay maaaring magbigay ng pampulitika o sikolohikal na sandali na sinusubukang gamitin ng mga estado upang magpataw ng presyon o magbalangkas ng bagong posisyon sa seguridad.
2. Pag-uugnay sa Kamakailang Pagpaslang
Ang pagpatay kay Ali Haitham al-Tabtabai, isang kilalang personalidad na iniuugnay sa Hezbollah, ay nagsisilbing mitsa sa pag-init ng tensyon. Ang pagbanggit sa insidenteng ito ay nagtatakda ng kontekstong nagpapaliwanag kung bakit mas agresibo ang tono ng Israel. Tradisyonal na ginagamit ang ganitong mga operasyon bilang batayan para sa pagpapalawak ng kampanyang militar o para sa pagbibigay-katwiran sa mas matinding hakbang laban sa mga paksang kaaway.
3. Stratehikong Pagpipilit kay Lebanon
Ang banta ng Israel na palawakin ang atake kung hindi kikilos ang pamahalaan ng Lebanon laban sa Hezbollah ay nagpapakita ng:
paglilipat ng responsibilidad mula sa plano o aksyon ng Israel patungo sa estado ng Lebanon,
pagtangkang ihiwalay ang Hezbollah mula sa pampublikong legitimasyon, at
pampolitikang presyur upang humina ang ugnayan ng pamahalaan at ng grupong panlaban.
Ngunit sa reyalidad, ang estruktura ng politika sa Lebanon—na multi-sektaryan at pluralistiko—ay hindi madaling makontrol ng sinumang pamahalaan, lalo na sa usapin ng mga sandatahang grupo na may sariling makinaryang militar.
4. Patuloy na Siklo ng Pag-igting
Ang ganitong mga babala ay bahagi ng mas malawak na iskema ng Israel upang magtakda ng "deterrence posture," habang ginagamit din ng Hezbollah ang estratehiyang pangresistensiya upang hadlangan ang paglawak ng operasyon ng Israel. Ang paulit-ulit na tensyon ay nagpapakita ng:
mataas na posibilidad ng lokal na eskalasyon,
ngunit mababang interes ng magkabilang panig na humantong sa full-scale war, maliban na lamang kung mayroong panlabas na trigger.
5. Mga Impikasyon sa Seguridad ng Rehiyon
Ang sitwasyong ito ay tumutulay sa mas malawak na tensyon sa Gitnang Silangan, kung saan anumang pagsabog ng tunggalian sa pagitan ng Israel at Lebanon ay may direktang epekto sa:
seguridad ng Mediterranean corridor,
balanseng pampolitika sa loob ng Lebanon,
at posibleng aktibasyon ng iba pang grupo sa “Resistance Axis.”
..........
328
Your Comment