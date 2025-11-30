Pagbisita ng Papa sa “Blue Mosque” sa Istanbul

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa paglalakbay ni Papa Leon XIV sa Turkiye, bumisita siya sa makasaysayang Masjid Sultan Ahmed, na mas kilala bilang Blue Mosque. Ayon sa kaugalian ng mga Muslim, inalis niya ang kanyang sapatos at naglakad sa mga karpet ng masjid na nakasuot lamang ng puting medyas bilang paggalang sa lugar.
Ipinakita ng pinuno ng Directorate of Religious Affairs ng Turkiye at ng imam ng masjid ang kahanga-hangang arkitektura at mga kaligrapiyang Arabe sa loob ng masjid. Kanilang ipinaalala sa Papa na ang lugar na ito ay tahanan ng Diyos at bukas para sa sinumang nagnanais magsagawa ng pagdarasal.
Pinalawig na Analitikong Komentaryo
1. Diplomatikong Simbolismo at Interfaith Dialogue
Ang pagbisita ng isang pinunong Kristiyano sa isang kilalang masjid ay isang makabuluhang kilos ng interfaith diplomacy. Ipinapakita nito ang:
pagnanais na palakasin ang ugnayan ng Kristiyanismo at Islam,
paggalang sa sagradong espasyo ng ibang pananampalataya,
at pagpapalawak ng mensahe ng kapayapaan sa gitna ng pandaigdigang tensyon sa relihiyon.
2. Kahalagang Kultural at Arkitektural ng Blue Mosque
Ang Blue Mosque ay isa sa pinakamahalagang istrukturang Ottoman, kilala sa:
natatanging dome system,
anim na minaret,
at asul na Iznik tiles na nagbigay ng palayaw nitong “Blue Mosque.”
Ang pagpapakita nito sa Papa ay isang anyo rin ng soft power diplomacy ng Turkiye, na nagtatampok ng pamana nitong Islamiko at Ottoman.
3. Pagpapakita ng Paggalang sa Kaugalian ng Islam
Ang pag-alis ng sapatos ng Papa ay higit pa sa simpleng pagsunod sa patakaran ng masjid; ito ay:
simbolo ng pagkilala sa kabanalan ng lugar,
mensahe ng pagpapakumbaba,
at pagkilala sa kahalagahan ng panloob na etikang panrelihiyon sa Islam.
4. Pagpapalakas ng Relihiyosong Pag-unawa
Ang pahayag ng imam na ang masjid ay “tahanan ng Diyos” at bukas para sa sinumang nais manalangin ay may mas malalim na implikasyon:
ito ay nagpapalawak sa ideya ng mga sagradong espasyo bilang lugar ng paglapit sa Maykapal anuman ang pinagmulan,
at nagtataguyod ng pananaw na ang pananampalataya ay maaaring magtagpo sa karanasan ng panalangin at kabanalan.
5. Epekto sa Larangang Pampulitika at Panlipunan
Bagama’t ito ay isang relihiyosong kilos, may diplomatikong benepisyo ito:
nagpapalakas ng relasyon ng Vatican at Turkiye,
lumilikha ng positibong mensahe sa mga Muslim sa buong mundo,
at maaaring magamit upang kontrahin ang naratibo ng paghaharap ng mga sibilisasyon.
