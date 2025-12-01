Axios: Nakapokus ang Masinsing Negosasyon ng Estados Unidos at Ukraine sa Panibagong Pagmamarka ng Hanggana

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Batay sa dalawang opisyal ng Ukraine na nakausap ng *Axios*, ang negosyasyon noong Linggo sa pagitan ng Estados Unidos at Ukraine ay nakatuon sa pagtukoy ng magiging linya ng hangganan sa pagitan ng Ukraine at Russia bilang bahagi ng isang kasunduang pangkapayapaan. Inilarawan ng mga opisyal na Ukrainiano ang limang-oras na pag-uusap bilang mahirap at masinsinan, subalit nakabubuo at may pag-usad.
Si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, na inaasahang makikipagpulong kay Witkoff, ang espesyal na sugo ng Estados Unidos, sa Martes, ay muling naggiit na hindi titigil ang Moscow hangga’t hindi nito ganap na nakokontrol ang rehiyon ng Donbas sa silangang Ukraine.
Isinulat ng *Axios* na nais ng Estados Unidos na isaalang-alang ng Ukraine ang pagbibigay ng naturang teritoryo upang mahikayat si Putin na pumasok sa isang kasunduang pangkapayapaan—subalit ito ay isang napakasakit, sensitibo, at kontrobersiyal na konsesyon sa larangan ng pulitika.
Pinalawak na Maikling Analitikal na Komentaryo
1. Diplomasya sa Gitna ng Patuloy na Digmaan
Ang pokus ng negosasyon sa muling pagtatakda ng hangganan ay nagpapahiwatig na ang usaping teritoryal ang nananatiling sentro ng tunggalian. Ipinakikita rin nitong tinitimbang na ng ilang aktor ang posibilidad ng “mapilitang kompromiso” upang maabot ang pansamantalang kapayapaan.
2. **Lumalagong Presyur sa Ukraine**
Ang rekomendasyon mula sa Estados Unidos na ikonsidera ang pagbibigay ng teritoryo ay isang indikasyon ng tumitinding pag-aalala tungkol sa pangmatagalang kapasidad militar, ekonomiko, at politikal ng Ukraine. Nakikita itong potensyal na makabawas sa saklaw ng patuloy na tensyon, ngunit maaari ring lumikha ng panloob na krisis pampulitika sa Kyiv.
3. Pananaw ng Russia at Estratehikong Layunin
Ang pahayag ni Putin ay nagpapakita ng malinaw na intensiyong palakasin ang kontrol ng Russia sa Donbas. Ang paggiit na hindi ito hihinto hangga’t hindi nakokontrol ang buong rehiyon ay nagsasaad na ang anumang kasunduang pangkapayapaan ay kailangang umayon sa estratehikong mithiin ng Moscow.
4. Maaaring Epekto sa Rehiyon at Internasyonal na Sistema
Ang potensyal na pagrebisa ng mga hangganan sa Europa ay may malalim na historikal at geopolitikal na implikasyon. Maaaring magtakda ito ng precedent para sa mga kasong may katulad na tensyon at sakupin ang atensyon ng European Union, NATO, at iba pang pandaigdigang aktor.
5. Pampolitikang Delikadesa at Moralidad ng Konsesyon
Ang mungkahing teritoryal na kompromiso ay isa sa pinakamainit na isyung pampulitika sa loob ng Ukraine. Para sa marami, ang pagbibigay ng lupa ay simbolo ng pagkatalo; para naman sa iba, ito ay praktikal na hakbang tungo sa pagpigil sa higit pang pagkawasak at pagkawala ng buhay.
..........
328
Your Comment