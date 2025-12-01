Idaraos ang Ehersisyong Kontra-Terorismo na “Sahand 2025”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pinagsamang ehersisyong kontra-terorismo ng mga bansang kasapi ng Shanghai Cooperation Organization (SCO), na pinamagatang “Pinagsamang Ehersisyong Kontra-Terorismo Sahand-2025,” ay gaganapin sa Silangang Azerbaijan sa pangangasiwa ng Puwersang Pang-Lupa ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC Ground Forces).
Ayon sa Pangalawang Pinuno ng Pampublikong Ugnayan ng Puwersang Pang-Lupa ng IRGC, magsisimula ang ehersisyo sa *Lunes, ika-10 ng Azar*, at tatagal nang limang araw, sa operasyunal na sona ng Imam Zaman Mechanized Brigade sa lalawigan ng *Shabestar*.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ang “Sahand-2025” ay kumakatawan sa patuloy na pagsisikap ng mga kasaping bansa sa SCO na palakasin ang kanilang kolektibong kakayahang kontra-terorismo. Ang pagpili ng Silangang Azerbaijan bilang lugar ng ehersisyo ay nagpapahiwatig ng estratehikong kahalagahan ng hilagang-kanlurang rehiyon ng Iran bilang isang sentrong pang-seguridad. Pinagtitibay ng pagsasanay ang inter-operability ng militar ng mga kalahok na bansa, lalo na sa larangan ng pagtugon sa mga banta ng transnasyonal na terorismo, koordinasyon ng yunit, at pagpapahusay ng taktikang pang-lupa. Ang limang-araw na operasyon ay inaasahang magsisilbing pagsusulit sa kahandaan at kapasidad ng mga pwersa sa magkatuwang na pagsasagawa ng sensitibong operasyong panseguridad.
........
328
Your Comment