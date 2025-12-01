UNICEF: Sinira ng Israel ang 70 Taong Kaunlaran sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng United Nations Children’s Fund (UNICEF) na ang mapanirang pag-atake ng rehimeng Siyonista sa Gaza ay nagdulot ng ganap na pagbagsak ng ekonomiya ng rehiyon at nag-uwi sa kawalan ang mga tagumpay sa kaunlarang naipon sa nakalipas na pitumpung taon.
Batay sa pinakabagong ulat ng naturang pandaigdigang ahensiya, ang mga nagdaang pag-atake ay nagpaangat sa antas ng kawalan ng trabaho sa higit 80 porsiyento, at ang **maramihang anyo ng kahirapan—kabilang ang kakulangan sa kita, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at ligtas na kondisyon ng pamumuhay—ay halos sumasapol na sa bawat pamilya sa Gaza, na may pangmatagalang epekto sa mga susunod na henerasyon ng mga bata.
Ayon pa sa UNICEF, 94 porsiyento ng mga ospital ay napinsala o nawasak, 85 porsiyento ng mga pasilidad sa tubig at sanitasyon ay naging bunton ng guho, at 97 porsiyento ng mga paaralan at unibersidad ay nagtamo ng malawakang pinsala. Halos lahat ng mga batang Palestino sa Gaza ay mahigit dalawang taon nang hindi nakakapag-aral —isang pagkaputol sa edukasyon na matinding nagbabanta sa kanilang kinabukasan at kakayahang pangkabuhayan.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
Ang ulat ng UNICEF ay nagpapakita ng malawak at sistematikong pagkawasak sa mga batayang imprastraktura at serbisyong panlipunan sa Gaza. Hindi lamang ito simpleng krisis pang-ekonomiya, kundi isang malalim na krisis pang-tao na may pangmatagalang implikasyon sa kalusugan, edukasyon, at kabuhayan ng populasyon.
Ang halos kabuuang pagkaparalisa ng sektor ng kalusugan at edukasyon ay nagsasaad na posibleng tumagal ng mga dekada bago muling makabangon ang rehiyon, lalo na kung isasaalang-alang ang pagkawala ng henerasyon ng kabataang napagkaitan ng pag-aaral. Dagdag pa rito, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho at maramihang kahirapan ay maaaring magpalala ng kawalang-katatagan sa hinaharap.
Sa kabuuan, ipinapakita ng datos na ang pinsalang dulot ng nagdaang mga pag-atake ay hindi lamang panandalian, kundi nagtatakda ng matagalang hamon sa pandaigdigang komunidad sa larangan ng humanitarian.
