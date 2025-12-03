Taong 2025: Ang Pinakamadugong Taon para sa Palestina Mula pa noong 1967

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Labindalawang (12) organisasyong nagtataguyod ng karapatang pantao sa mga sinasabing teritoryong sinasakop ay naglabas ng pahayag na ang rehimeng Siyonista ay walang anumang paglimita at umano’y dinoble ang mga operasyong pagpatay at sapilitang pagpapalikas sa Gaza Strip at sa sinasakop na West Bank sa kasalukuyang taon. Bunsod nito, itinuturing ang 2025 bilang pinakamalubha, pinakamadugo, at pinaka-mapaminsalang taon para sa mga Palestino mula nang masakop ang natitirang bahagi ng kanilang lupain noong 1967.
Batay sa datos, hanggang Mayo 2024, higit sa 36,000 Palestino sa Gaza ang nasawi; at pagsapit ng Oktubre 2025, umakyat ito sa 67,173 katao. Kabilang sa mga ito ang mahigit 20,000 bata at humigit-kumulang 10,000 kababaihan. Tinataya ring halos 10,000 katawan ang nananatiling nasa ilalim ng mga guho, at lagpas 170,000 katao ang nasugatan.
Umabot naman sa 1.9 milyong katao—katumbas ng humigit-kumulang 90% ng populasyon ng Gaza—ang naging internaly displaced sa taong 2025; habang nasa humigit-kumulang isang milyon ang bilang noong 2024.
Marami sa mga residente ng Gaza ang ilang ulit nang napilitang lumikas, at ilang mga distrito sa iba’t ibang lungsod kasama ang mahahalagang imprastraktura tulad ng suplay ng tubig, kuryente, agrikultura, at mga ospital ay halos lubusang nawasak.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitiko
1. Makasaysayang Sukat ng Pinsala
Kung tama ang datos na iniulat, ipinapakita nito ang isang antas ng pagkawasak at pagkalugi ng buhay na higit pa sa mga naunang dekada mula 1967. Ang pagtaas ng bilang ng nasawi at lumikas ay nagpapahiwatig ng sistematikong paglala ng krisis.
2. Implication para sa Humanitarian Response
Ang dami ng namatay, nasugatan, at sapilitang inilikas ay nagpapakita ng malawakang pangangailangang pang-humanitarian. Ang pagkasira ng kritikal na imprastraktura—tulad ng tubig at ospital—ay nagdaragdag ng panganib ng mas matinding krisis sa kalusugan at kabuhayan.
3. Demographic Disruption
Ang displacement ng halos buong populasyon ng Gaza (90%) ay may pangmatagalang epekto sa estrukturang panlipunan, edukasyon, ekonomiya, at sikolohiya ng mamamayan. Likhang ito ng pwersahang paglilipat ay may malawak na reperkusyon sa paghubog ng rehiyonal na katatagan.
4. Konteksto ng Internasyonal na Karapatang Pantao
Ang ulat mula sa 12 organisasyon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng internasyonal na pagsusuri, dokumentasyon, at pag-uulat sa mas malaking komunidad pandaigdig. Gayunpaman, mahalaga ring kilalaning ang mga estadistikang tulad nito ay kadalasang nagmumula sa magkakaibang aktor sa loob ng magulong konteksto ng tunggalian, kaya’t kinakailangan ang maingat at independiyenteng pag-validate.
5. Pangmatagalang Estruktural na Epekto
Ang paulit-ulit na paglikas, pati ang pagguho ng imprastraktura, ay nagpapahiwatig ng pagbagal ng anumang posibleng pagbangon. Ang muling pagtayo ng sistemang pangkalusugan, agrikultura, at enerhiya ay magiging isang hamon na maaaring tumagal ng mga taon o dekada.
