Isang Amerikanong mananaliksik mula sa Yale University ang nagsiwalat, batay sa nakakayanig na mga testimonya, ng walang kapantay na krimen ng Rapid Support Forces (RSF) sa Al-Fashir at Al-Geneina — kung saan sa loob lamang ng ilang oras, tumaas ang bilang ng mga nasawi mula 1,200 tungong 10,000 katao, bago tuluyang maputol ang lahat ng linya ng komunikasyon.
Ipinakita rin ng mga satellite image ang malinaw na ebidensiya ng 18-buwan na pagkapalibot ng lungsod, malawakang pagsunog ng mga nayon, at sistematikong pagpatay sa mga etnikong Masalit at Zaghawa. Ang lungsod, na napalibutan ng 37-kilometrong pader na yari sa lupa, ay mistulang ginawang “kahon ng kamatayan,” kung saan libo-libong bangkay ang iniwang nakahandusay sa mga lansangan.
Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Malakihang Pagpatay bilang Estratehikong Kagamitang Militar
Ang datos na tumalon mula 1,200 tungong 10,000 na biktima sa loob lamang ng ilang oras ay nagpapakita ng sistematikong operasyon, hindi ng biglaang kaguluhan. Ang ganitong bilis ng pagtaas ng bilang ng nasawi ay karaniwang nagaganap lamang sa mga militarisadong pagpatay na may malinaw na target na etniko—a classic indicator of intent to destroy, na sentral sa legal na kahulugan ng genocide.
2. 18-Buwan na Pagkakubkob: Humanitarian Collapse
Ipinakikita ng pinagsamang datos mula sa satellite imagery na ang lungsod ay dumaan sa matagalang siege warfare, kung saan ang pagkakakulong ng sibilyang populasyon, pagsira sa mga kabuhayan, at pagputol sa komunikasyon ay bahagi ng isang planadong pagwasak sa pamayanan. Ang taguring “kahon ng kamatayan” ay hindi retorika, kundi analitikal na paglalarawan sa de facto na kampong-eksterminasyon.
3. Targeting of Masalit and Zaghawa Tribes
Ang partikular na pagtutok ng pagpatay sa Masalit at Zaghawa ay nagtataguyod ng argumentong ang kaguluhan ay hindi pangkalahatang digmaan, kundi ethnic-cleansing-driven mass killing*. Parehong pangkat ay matagal nang itinuturing ng RSF at kaugnay na armadong grupo bilang “strategic threats,” na nagiging dahilan upang ang operasyon ay magkaroon ng ideolohikal at identitaryong dimensyon.
4. Impluwensiya ng Western Academic Documentation
Ang pagsangkot ng isang mananaliksik mula sa Yale University ay nagbibigay ng internasyonal na kredibilidad sa mga ulat. Sa larangan ng conflict studies, ang mga unibersidad at independent research centers ay mahalagang sanggunian sa pagbuo ng global policy response. Ang ganitong dokumentasyon ay nagiging batayan para sa:
* mga parusang pandaigdig,
* referral sa International Criminal Court (ICC),
* at paglikha ng humanitarian corridors.
5. Mga Kontekstong Geopolitikal
Ang paglala ng sitwasyon sa Darfur ay may malawak na implikasyon sa:
* Red Sea security,
* Sudan–Sahel instability,
* at mga proxy conflicts na kasangkot ang mga regional at non-state actors.
Sa mas malawak na larawan, ang Darfur genocide ay nagiging case study kung paano gumagamit ng hybrid warfare ang mga armadong grupo—pinagsasama ang classical siege, propaganda blackout, targetted ethnic killing, at digital isolation.
6. Pangwakas na Pagninilay
Ang lumalabas na datos ay nag-uugat sa isang malalim na katotohanan:
Ang Darfur ay muli na namang nagiging epicentro ng isa sa pinakamalupit na krisis makatao ng ating panahon — at ang karahasan sa Al-Fashir ay hindi lamang lokal na trahedya, kundi babala ng lumalalim na pagguho ng pandaigdigang sistema ng pagprotekta sa sibilyan.
