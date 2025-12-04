Galit ng Publikong Opinyon at Pahayag ng Punong Ministro ng Lebanon Tungkol sa Kasunduang Pang-ekonomiya sa Israel

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang kasunduang pang-ekonomiya sa pagitan ng pamahalaan ng Lebanon at Israel ay nagdulot ng malawakang protesta sa bansa. Ayon kay Nawaf Salam, Punong Ministro ng Lebanon, ang naturang pag-uusap sa larangan ng ekonomiya ay bahagi ng mas malawak na proseso ng normalisasyon, at dapat lamang isagawa matapos ang isang pormal na kasunduang pangkapayapaan. Binalaan niya na ang pagtanggi ng Israel na umurong mula sa mga okupadong teritoryo ay makahahadlang sa unang yugto ng planong pag-iisa ng armas.
Idinagdag pa ni Salam na handa ang Lebanon na makipagtulungan sa mga puwersang Amerikano at Pranses upang tugunan ang mga pangamba hinggil sa mga bodega ng armas ng Hezbollah. Umaasa rin siya na ang paglahok ng mga sibilyan sa mekanismong magbabantay sa tigil-putukan ay makatutulong sa pagbaba ng tensiyon. Samantala, iginiit ni Netanyahu na ang pag-disarma sa Hezbollah ay isang obligadong hakbang, kahit pa umusad ang kooperasyong pang-ekonomiya. Para sa mga kritiko, ang ganitong posisyon ay tahasang paglabag sa soberanya ng Lebanon.
Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Ang mga protesta na sumiklab sa Lebanon ay repleksiyon ng matagal nang sensitibidad ng publiko sa anumang uri ng ugnayan sa Israel. Ang normalisasyon ay patuloy na nananatiling kontrobersyal dahil sa kasaysayan ng digmaan, okupasyon at kawalan ng malinaw na garantiya sa kapayapaan.
2. Sinisikap ni Nawaf Salam na iposisyon ang usapan sa ekonomiya bilang hakbang na dapat lamang sundan ng pormal na kasunduang pangkapayapaan. Ito ay isang pagtatangkang panatilihing ligal at diplomatikong tama ang proseso habang iniiwasan ang anumang impresyon na ang Lebanon ay nagbubukas ng ugnayan sa ilalim ng presyur mula sa mga banyagang kapangyarihan.
3. Ang patuloy na okupasyon ng Israel sa ilang teritoryo ng Lebanon ang bumubuo sa pangunahing balakid. Hangga’t hindi ito nalulutas, ang anumang pag-uusap sa normalisasyon ay nakikitang hindi patas at hindi lehitimo sa perspektiba ng maraming Lebanese.
4. Ang isyu ng Hezbollah ang pinakamabigat na bahagi ng diskusyon. Para sa Kanluran at Israel, ang pag-disarma sa Hezbollah ay kundisyon para sa anumang pangmatagalang kasunduan. Para naman sa maraming Lebanese, ang puwersa ng Hezbollah ay nakikita bilang bahagi ng pambansang depensa laban sa panlabas na banta.
5. Ang paglahok ng mga sibilyan sa mekanismo ng pagmamanman sa tigil-putukan ay maaaring makapagpababa ng tensiyon, ngunit maaaring makita rin bilang paraan upang bigyang-lehitimasyon ang partisipasyon ng mga dayuhang puwersa sa internal na usapin ng bansa.
6. Ang pahayag ni Netanyahu na sapilitang pag-disarma sa Hezbollah ay kinakailangan, kahit pa umusad ang kooperasyong pang-ekonomiya, ay nagpapakita ng matigas na posisyong Israeli. Ito ang nagiging dahilan kung bakit sinasabi ng mga kritiko na ang naturang kasunduan ay umaatake sa soberanya at karapatang magpasya ng Lebanon.
