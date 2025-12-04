Mamamahayag na Israeli: Ang pagpatay kay Abu Shabab ay nagpapakitang imposible ang pag-disarma sa Hamas

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Si Raylan Givens, mamamahayag na Israeli at dating miyembro ng hukbong sandatahan ng rehimeng Siyonista, ay nagpahayag ng matinding panghihinayang sa pagkakapaslang kay Yaser Abu Shabab, isang pinunong milisyang kaalyado ng Israel.
Sa kaniyang pahayag, isinulat niya:
“Ang pag-aalis kay Abu Shabab ay lalo pang nagpapatibay sa katotohanang walang puwersang internasyonal ang makakayang mag-disarma sa Hamas. Wala namang balak ang Hamas na umatras mula sa kapangyarihan.”
Pinalawak na Analitikal Komentaryong Edisyon
1. Ang Hindi Inaakalang Epekto ng Pagkamatay ng Isang Pro-Israel Militia Leader
Sa halip na ipresenta bilang taktikal na tagumpay ng Israel, ang pagpatay kay Abu Shabab — na kabilang sa mga lokal na grupong palakaibigan sa rehimeng Siyonista — ay nakikita ng ilang Israeli analyst bilang indikasyon ng mas malaking problema: ang kawalan ng kontrol ng Israel sa mga dynamics sa loob ng Gaza.
2. Pagkasira ng Lokal na Network ng Kooperasyon
Si Abu Shabab ay itinuturing na asset para sa Israel, kaya’t ang pagpatay sa kaniya ay:
* nagpapakita ng kahinaan ng pro-Israel networks sa Gaza,
* nagpapadala ng mensahe ng babala sa iba pang lokal na kolaborador,
* at nagpapakitang nananatiling may kakayahan ang resistance factions na magsagawa ng targeted operations.
Sa antas ng intelihensiya, ito ay isang setback.
3. Pahayag ni Raylan Givens: Sumisilip ang Tunay na Pagkabahala ng Israel
Ang sinabi ni Givens ay mahalaga dahil:
* siya ay parehong mamamahayag at dating militar;
* hindi siya nagsasalita bilang propagandista, kundi bilang insider na may praktikal na karanasan;
* ang kaniyang obserbasyon ay kumakatawan sa diskursong umiiral sa loob ng Israel tungkol sa reyalidad sa lupa.
Ang mensahe niya ay malinaw: kung hindi kayang protektahan ang mga kaalyado sa Gaza, paano pa maiaasa ang disarmament ng Hamas?
4. Ang Pag-disarma sa Hamas: Isang Matagal nang Pantasyang Militar
Ayon sa karamihan ng mga tagamasid:
* may malalim na suporta ang Hamas sa lipunan,
* may organisadong istrukturang militar at intelihensiya,
* may underground network na halos imposibleng ma-neutralize ng panlabas na puwersa,
* at may kakayahang gumanti kahit sa loob ng pinakamahinang kondisyon.
Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto — kabilang na ngayon si Givens — ang nagsasabing ang disarmament ay hindi operasyonal na layunin kundi politikal lamang na slogan.
5. Ang Tunay na Mensahe: Pagkilala sa Limitasyon ng Puwersang Panlabas
Sa pahayag ni Givens, may dalawang ideyang lumilitaw:
1. Walang internasyonal na puwersa — maging UN, US, o EU — ang makakagawa ng disarmament nang hindi pumapasok sa napakalaking digmaan.
2. Ang hamon ay hindi militar lamang; ito ay politikal, panlipunan, at estratehikong nakaugat sa loob ng Gaza.
Sa madaling salita, kahit buong koalisyon pa ang ipadala, hindi mawawala ang Hamas sa pamamagitan lamang ng lakas-militar.
6. Epekto sa Patakaran ng Israel
Ang ganitong pananaw mula sa loob ng Israel mismo ay maaaring:
* magpahina sa mga argumento ng gobyerno ni Netanyahu,
* magbigay-diin sa limitasyon ng kasalukuyang estratehiya,
* magbukas ng bagong debate tungkol sa mga alternatibong solusyon na hindi nakasentro sa pag-disarma.
7. Konklusyon: Isang Prangkang Pag-amin ng Strategic Reality
Ang komento ni Raylan Givens ay kumakatawan sa bihirang sandali ng strategic candor mula sa panig ng Israel.
Kung totoo ang kaniyang obserbasyon — at maraming analyst ang sumasang-ayon — kung gayon:
Ang disarmament ng Hamas ay hindi layuning militar; ito ay isang imposibilidad na pinipilit gawing polisiya.
..........
328
Your Comment