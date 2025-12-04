Pagtugon sa mga walang-basehang pag-aangkin tungkol sa mga isla ng Iran sa pahayag ng mga pinuno ng GCC

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Esmail Baghaei, tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang pagkalungkot sa patuloy na pagtitiyaga ng Gulf Cooperation Council (GCC) sa pag-uulit ng mga walang-batayang at hindi wastong pag-aangkin ng United Arab Emirates tungkol sa mga isla ng Iran—Abu Musa, Greater Tunb, at Lesser Tunb. Kaniyang kinondena at tinuligsa ang mga pahayag sa pangwakas na deklarasyon ng ika-46 na pulong ng mga pinuno ng GCC, at muling iginiit na ang mga nabanggit na isla ay hindi maihihiwalay na bahagi ng teritoryo ng Iran. Aniya, anumang pag-aangkin sa mga ito ay walang batayan, walang kredibilidad, at malinaw na labag sa prinsipyo ng paggalang sa integridad ng teritoryo ng mga bansa at mabuting ugnayang-pangkapitbahay.
Binibigyang-diin ng tagapagsalita ang polisiya ng Iran na isulong ang mabuting pakikipagkapwa at kooperasyon sa mga karatig-bansa upang palakasin ang ugnayan at pangalagaan ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Hinimok niya ang United Arab Emirates at ang GCC na umiwas sa mga posisyong nakapupukaw ng tensiyon at salungat sa mabuting kapitbahayan sa kanilang pahayag hinggil sa Iran.
Muli ring iginigiit ng tagapagsalita ang karapatan ng Iran sa Arash gas field (mukha/parsley field), at tinawag na walang kredibilidad ang mga isang-panig na pag-aangkin tungkol dito. Idiniin niya na ang paglalabas ng paulit-ulit na pahayag o pag-uulit ng mga isang-panig na pag-angkin ay hindi lumilikha ng anumang karapatan para sa pamahalaan ng Kuwait mula sa pananaw ng batas internasyonal. Ayon sa kaniya, ang pag-abot sa makatarungan at napapanatiling kasunduan ay nakasalalay sa direktang pag-uusap, magkatuwang na pagsisikap, at pagtitiyak ng positibo at konstruktibong kapaligiran upang mapangalagaan ang kapwa interes.
