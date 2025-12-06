Mambabatas ng Iraq: Ang Hezbollah at Ansarallah ay ang pinakamarangal na mga tao

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa paglalinaw ng kaniyang posisyon, binigyang-diin niya na ang pagtatanggol sa mga grupong ito ay tanda ng dangal at pambansang espiritu, at ang mga hindi sumusuporta sa kanila ay “walang dangal at walang karangalan.”
Ang blokeng Sadiqoon, na itinuturing na sangay pampolitika ng kilusang Asaib Ahl al-Haq, ay kilala sa matagal nang pagsuporta sa mga puwersang panrehiyong resistansiya, kabilang ang Hezbollah at Ansarallah.
Maikling Pinalawak na Serye ng Komentaryang Analitikal
1. Retorika ng Pagpupugay at Pagpapatibay ng Alyansa
Ang pahayag ni Hassan Salem ay bersyon ng pulitikal na retorika na layong patatagin ang ideolohikal at operasyonal na ugnayan sa pagitan ng mga grupong itinuturing na bahagi ng axis of resistance sa rehiyon. Ang paggamit ng mga salitang “pinakamarangal” at “pinakamalinis” ay naghahangad na bigyang-lehitimasyon ang kanilang mga pagkilos.
2. Pambansang Identidad at Dangal
Ipinapaloob ni Salem ang pagsuporta sa Hezbollah at Ansarallah sa konsepto ng pambansang dignidad. Sa retorika niya, ang kawalan ng suporta sa dalawang grupong ito ay hindi lamang politikal na hindi pagkakasundo kundi isang moral na kakulangan — ang kawalan ng dangal. Isa itong matapang at polarizing na posisyon na karaniwang gamit sa mga diskurso ng rehiyonal na pakikibaka.
3. Papel ng Sadiqoon at Asaib Ahl al-Haq
Ang Sadiqoon ay may grassroots support sa ilang sektor ng lipunang Iraqi, at ang kanilang pampolitikang tindig ay madalas nakaayon sa mas malawak na posisyon ng mga grupong kaalyado sa Iran. Ang pagpapahayag ng suporta sa Hezbollah at Ansarallah ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ilarawan ang mga puwersang ito bilang lehitimo at makatarungang pwersa sa harap ng rehiyonal na alitan.
4. Pagsusuri sa Diskursong Panrehiyon
Ang ganitong pahayag ay masasalamin sa lumalalang tensiyon sa Gitnang Silangan, kung saan ang kapangyarihan ng diskurso ay ginagamit hindi lamang upang makuha ang simpatiya kundi upang bumuo ng moral na paghahatol sa mga kalaban at mga hindi-kaalyado. Sa lente ng pulitika, ang deklarasyong ito ay may layuning palakasin ang posisyon ng mga pro-resistance forces sa Iraq at higit pa.
5. Implikasyon sa Patakarang Panrehiyon
Maaring makita ang pahayag bilang indikasyon ng lalim ng ideolohikal na koneksiyon sa pagitan ng mga grupong Shi’a sa rehiyon. Nakaaapekto ito sa mga polisiya ng Iraq at sa paraan ng pakikitungo nito sa mas malawak na geopolitical landscape, lalo na sa mga isyung may kinalaman sa seguridad, alyansa, at ugnayan sa mga bansa sa Kanluran at Gulf States.
