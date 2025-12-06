Pinagsamang Pahayag ng Walong Bansang Arabo at Islamiko na Kumukondena sa Bagong Panukala ng Israel ukol sa Sapilitang Paglipat ng mga Mamamayan ng Ga

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nagpahayag ang mga kalihim ng ugnayang panlabas ng Ehipto, Emiriah Arabong Nagkakaisa, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Türkiye, Indonesia, at Pakistan ng isang magkasanib na pahayag na nagpapahayag ng kanilang matinding pag-aalala hinggil sa isang panig na pagbubukas ng Israel sa tawiran ng Rafah para sa paglipat ng mga residente ng Gaza patungong Ehipto.
Binigyang-diin ng mga ministro ng ugnayang panlabas na wala ni isang panig ang may karapatang pilitin ang populasyon ng Gaza na lisanin ang kanilang sariling lupain.
Maikling Pinalawak na Serye ng Komentaryang Analitikal
1. Diplomasya sa Rehiyon at Kolektibong Pagtutol
Ang sabayang pahayag mula sa walong bansa ay nagpapakita ng bihirang antas ng koordinadong diplomatikong pagkilos. Sa konteksto ng pulitika sa Gitnang Silangan, ang ganitong kolektibong tindig ay indikasyon ng lumalawak na pagkabahala laban sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng demograpikong pagbabago sa Gaza.
2. Prinsipyo ng Non-Refoulement at Pandaigdigang Batas
Ang mariing paninindigan ng mga bansa laban sa sapilitang paglipat ay umaayon sa internasyonal na batas, partikular ang prinsipyo ng non-refoulement, na nagbabawal sa pagpapaalis o paglipat ng populasyon laban sa kanilang kagustuhan. Ipinapakita nito na hindi lamang emosyonal o politikal ang kanilang posisyon, kundi batay sa legal na pamantayan.
3. Sensitibidad ng Tawiran ng Rafah
Ang Rafah ay isang kritikal na pasukan-paglabas para sa Gaza. Ang anumang isang panig na pagbabago sa operasyon nito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa humanitarian access at demograpikong seguridad. Ang pagkabahala ng mga bansa ay nakaugat sa takot na ang pagbubukas para sa “paglipat” ay maaaring mauwi sa de facto na ethnic displacement.
4. Pulitikal na Mensahe sa Pandaigdigang Pamayanan
Sa paglalabas ng iisang pahayag, ipinapadala ng walong bansa ang mensaheng ang naturang panukala ay hindi katanggap-tanggap sa rehiyon. Isa itong paraan ng paglalagay ng presyon sa internasyonal na komunidad upang tutulan ang anumang hakbang na maaaring maituring na pagbabago ng katayuang pang-teritoryo ng Gaza.
5. Pagtatanggol sa Karapatan ng mga Palestino
Sa esensiya, ang pahayag ay hindi lamang kontra sa panukala ng Israel, kundi isang paggiit na ang mga Palestino ay may karapatang manatili sa kanilang lupain, isang batayang prinsipyo sa patuloy na usapin ng karapatan sa sariling pagpapasya at pag-iral ng mga Palestinian communities.
