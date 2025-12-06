Pagdalo ng 60,000 Palestino sa Panalangin ng Biyernes sa Masjid al-Aqsa sa kabila ng matinding paghihigpit ng rehimeng Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa kabila ng pagbara, mga checkpoint, at pagsasara ng maraming ruta patungong Jerusalem, daan-daang libong Palestino ngayong araw ng Biyernes ang nakarating sa Masjid al-Aqsa at nakapagdaos ng panalangin sa ilalim ng mahigpit at mabigat na presensiyang panseguridad.
Tinataya ng mga lokal na mapagkukunan na humigit-kumulang 60,000 katao ang nagsagawa ng panalangin; isang bilang na nanatiling malaki at kapansin-pansin kahit pa pinigilan ng mga pwersa ng Israel ang pagpasok ng mga kabataang Palestino at naglagay ng maraming harang sa paligid ng Bab al-Sahira at Bab al-Asbat.
Maikling Pinalawak na Serye ng Komentaryang Analitikal
1. Simbolikong Tagumpay ng Pagkakaisa
Ang mataas na bilang ng mga sumamba—sa kabila ng mga restriksiyon—ay sumasalamin sa matinding pagnanais ng mga Palestino na igiit ang kanilang presensiya at ugnayang espirituwal sa Masjid al-Aqsa. Ang presensiyang ito ay hindi lamang relihiyoso kundi politikal: isang tahimik ngunit makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa.
2. Espasyo ng Pananampalataya sa Gitna ng Militarisasyon
Ang Moske ng Al-Aqsa ay hindi lamang lugar ng pagsamba kundi simbolo ng identitad. Ang pagsamba sa ilalim ng mga checkpoint at armadong presensiya ay nagpapakita kung paanong ang relihiyosong espasyo ay nagiging bahagi ng mas malawak na tunggalian. Ang karanasang “pray under siege” ay nagiging bahagi ng kolektibong memorya at paglaban.
3. Estratehiya ng Paghihigpit at Ang Epekto Nito
Ang pagharang sa kabataan at ang pagtatayo ng mga hadlang sa mga pasukan tulad ng Bab al-Sahira at Bab al-Asbat ay bahagi ng patuloy na pulisiyang panseguridad ng Israel. Gayunman, ipinakita ng bilang ng dumalo na ang mga paghihigpit na ito ay hindi naging sapat upang pahinain ang determinasyon ng mga Palestino.
4. Demograpikong Presensiya bilang Politikal na Pahayag
Ang pagdalo ng 60,000 katao ay may bigat na simbolikong mensahe: ito ay direktang pagtutol sa anumang pagtatangka na bawasan ang presensiyang Palestino sa Silangang Jerusalem. Sa konteksto ng mas malawak na usaping pampulitika, ang naturang presensiya ay maaaring ituring bilang “demographic resistance.”
5. Impikasyon sa Diskursong Internasyonal
Ang ganitong tagpo ay madalas na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng Masjid al-Aqsa sa pandaigdigang opinyon publiko, lalo sa mga bansang Muslim. Sa pag-uulat ng mga ganitong pangyayari, tumitibay ang paningin ng mundo sa Jerusalem bilang sentro ng tensiyon at simbolikong teritoryo na patuloy na pinag-aagawan.
