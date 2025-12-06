Natatanging Antas ng Tensiyon sa Pagitan ng Damasco at SDF; Nalalapit na Pagbagsak ng Kasunduang Marso 10 at Banta ng Panibagong Digmaan sa Hilagang-S

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang relasyon sa pagitan ng Damasco at ng Syrian Democratic Forces (SDF) ay pumasok sa yugto ng matinding krisis. Sa harap ng tumitinding presyon mula sa Türkiye at pagdami ng mga paggalaw-militar, mas malinaw kaysa dati ang posibilidad ng pagkawasak ng kasunduang Marso 10. Ayon sa mga mapagkukunang pulitikal, sasang-ayon lamang ang Ankara sa pagbuo ng isang transitional government kung ganap na mabubuwag ang SDF at ang mga miyembro nito ay sasapi nang indibidwal sa bagong hukbong pan-estado ng Syria—isang kundisyong itinuturing na pulang linya para sa mga Kurd.
Habang tumatanggi ang Damasco na kilalanin ang SDF bilang isang buo at hiwalay na puwersang militar, parehong panig ay nagpapalakas ng kanilang presensiyang nakadeploy sa paligid ng Ilog Euphrates at hilagang bahagi ng Aleppo. Kasabay nito, nabigo ang Washington, Ankara, at Damasco na maabot ang anumang kasunduan sa kanilang mga diplomatikong pag-uusap, at iniulat ng midyang Siryan ang lumalaking posibilidad ng isang operasyong militar. Bilang tugon, nagsasagawa ang SDF ng malawakang pagsasanay-militar at idinidiing handa sila, lalo sa tulong ng Estados Unidos.
1. Pagguho ng Kasunduang Marso 10, at Ang Mas Malalim na Pukot Pulitikal
Ang kasunduang Marso 10 ay isa sa mga pangunahing mekanismong nagpigil sa muling pagputok ng malawakang labanan sa hilagang-silangang Syria. Ang posibilidad ng pagbagsak nito ay indikasyon na ang status quo ay hindi na mapananatili sa gitna ng maraming naglalabang interes—mula sa lokal na pulitika ng mga Kurdo at Arab, hanggang sa mas malawak na impluwensiya ng Türkiye, Estados Unidos, at Damascus.
2. Kondisyon ng Ankara: Isang Estratehikong Pagpapatanggal sa Autonomiyang Kurdo
Ang hinihingi ng Türkiye—ang paglansag sa SDF at indibidwal na pagsapi ng mga miyembro nito sa hukbong Siryan—ay nagpapakita ng estratehikong layunin nitong maiwasan ang paglitaw ng isang de facto na estadong Kurdo sa kahabaan ng hangganan. Para sa mga Kurd, nangangahulugan ito ng pagkalusaw sa kanilang pinakamalakas na sandalan sa seguridad at pulitikal na representasyon.
3. Muling Pagtitipon ng Puwersa: Senyales ng Papalapit na Operasyon
Ang sabayang pagpapalakas ng militar ng Damasco at SDF sa mga rehiyon ng Euphrates at hilagang Aleppo ay nagpapahiwatig ng posibleng paghahanda sa labanan. Ang pag-ikot ng mga yunit, pagdadala ng mabibigat na sandata, at paglikha ng mga bagong posisyon ay karaniwang mga palatandaan ng nalalapit na pagputok ng opensiba.
4. Kabiguan ng Ugnayang Diplomatiko
Ang Estados Unidos ay pangunahing tagasuporta ng SDF, habang ang Türkiye naman ay hayagang kalaban nito. Sa kabilang banda, sinusubukan ng Damascus na muling igiit ang awtoridad nito sa buong teritoryo. Ang hindi pagkakasundo ng mga aktor na ito ay nagpapatibay sa posibilidad ng stalemate o bagong yugto ng karahasan.
5. Posibleng Epekto ng Panibagong Digmaan
Ang panibagong digmaan sa hilagang-silangang Syria ay maaaring magresulta sa:
pagdagsa ng bagong alon ng mga sibilyang lumikas,
panibagong pagkalansag ng mga lokal na institusyon,
pagkalito sa operasyon kontra-ISIS,
at mas malalim na bangayan ng mga internasyonal na aktor sa loob ng Syria.
6. Ang SDF at Ang Papel ng Estados Unidos
Sa pamamagitan ng malawakang pagsasanay at pahayag ng ganap na kahandaan, ipinapakita ng SDF na hindi sila basta-bastang susuko. Gayundin, ang patuloy na presensiya ng militar ng Estados Unidos ay nagbibigay sa kanila ng depensibong kalamangan—ngunit kasabay nito ay ginagawang sentro ng tensiyon ang rehiyon.
