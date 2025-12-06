Video | “Ang pag-disarma sa Hezbollah sa pamamagitan lamang ng operasyon militar ay imposible, at ang mga pagtatangka na baguhin ang rehimen sa Iran a

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Tom Barrack, embahador ng U.S. sa Turkey at dating espesyal na sugo ni Trump para sa mga usapin sa Syria at Lebanon, ay nagbigay-diin na ang pag-asa lamang sa interbensiyong militar ay hindi sapat upang tanggalan ng armas ang Hezbollah, at dapat pag-isipan ang ibang uri ng solusyon.
Aniya: “Ang Hezbollah, katulad ng Hamas, ay nasa ilalim ng suporta ng Iran, at ang posibilidad na ito’y ma-disarma ng Lebanese Army — ayon sa kasunduang tigil-putukan noong isang taon — ay kaduda-duda.”
Nagpahayag din siya, habang tumitindi ang mga pag-atake ng Israel nitong mga nagdaang linggo:
“Ang pagtatangkang supilin ang Hezbollah sa paraang militar ay hindi makapagtatamo ng mga layunin ng Israel; hindi ito angkop na tugon, at kailangang may mas ibang paraan.”
Maikling Komentaryang Analitikal
1. Pagkilala ng U.S. Diplomat sa Limitasyon ng Paraang Militar
Ang sinabi ni Barrack ay nagpapakita ng lumalawak na pagsusuri sa Kanluran na ang armadong tunggalian laban sa Hezbollah ay hindi basta-bastang malulutas dahil:
malalim ang integrasyon nito sa politika at seguridad ng Lebanon,
ito ay may sariling imprastraktura at suporta mula sa Iran,
at may kasaysayan ng asimetrikong pakikidigma na nagpapahirap sa tradisyunal na interbensiyong militar.
2. Pagtanggi sa “Regime Change Strategy”
Ang pagbanggit niya na “nabigo ang mga pagtatangka ng pagbabago ng rehimen sa Iran” ay nagsasabi na maging sa antas ng mga dating diplomat ng U.S., may pag-amin na ang naturang estratehiya:
hindi nagbunga ng malaking pagbabago,
at nagpalala pa minsan ng tensiyon sa rehiyon
3. Implikasyon para sa Israel
Ang pahayag ni Barrack na “hindi ito angkop na tugon” ay isang mahalagang indikasyon na sa pananaw ng ilang dating opisyal ng U.S., ang eskaladang militar ng Israel laban sa Hezbollah ay:
hindi taktikang nagbubunga ng pangmatagalang estratehikong tagumpay,
maaaring lumawak sa mas malawak na digmaan,
at maaaring magdulot ng mas malaking presyur sa Lebanon at buong rehiyon.
4. Ano ang “Ibang Paraan”?
Hindi niya tinukoy nang direkta, ngunit sa analitikong pagbabasa, ang posibleng tinutukoy ay:
diplomatikong mekanismo sa pagitan ng Lebanon, Iran at mga global na aktor;
panloob na political balancing sa Lebanon;
o long-term containment strategies sa halip na direct confrontation.
