Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Sinisikap ng Israel na linlangin ang ilang Lebanese, maging ang mga mismong Zionista, at maging ilang bansang Arabo upang maniwala na nakapagpataw na ito—sa pamamagitan ng puwersa—ng isang bagong katotohanang pang-ekonomiya sa Lebanon, at na ang landas ng Resistance ay bahagi na lamang ng nakaraan.”
“Ipinipilit ng rehimeng ito na iparamdam na ang presensiya ng isang sibilyan sa mga pag-uusap ay nangangahulugang paglikha ng ugnayang pang-ekonomiya sa rehimeng ito.”
“Ang Israel ay kaaway ng Lebanon, at walang kapayapaan, walang normalisasyon, at walang anumang uri ng relasyon ang maaaring mabuo sa ganitong kaaway.”
“Nais ng Israel na lamunin ang rehiyon at kontrolin ito nang lubos sa antas na heopolitikal, ekonomiko, at politikal.”
Maikling Pinalawak na Serye ng Komentaryang Analitikal
1. Retorika ng Pagtutol at Pagpapakita ng Di-Pagpapasakop
Ang pahayag ni Boudiyeh ay nakapaloob sa diskursong tumatanggi sa anumang anyo ng normalisasyon sa Israel. Ang ganitong retorika ay karaniwang ginagamit upang pagtibayin ang ideolohikal na posisyon ng Resistance at pigilan ang anumang hakbang na maaaring makita bilang pagbubukas ng pinto sa ugnayang pang-ekonomiya.
2. Operasyong Sikolohikal at Pagtatanim ng Naratibo
Ang pagtawag dito bilang “operasyong sikolohikal” ay nagpapahiwatig na ang Israel ay gumagamit umano ng soft-power tactics — paglikha ng impresyon, propaganda o maling imahe — upang impluwensiyahan ang publiko at gawing lehitimo ang posibleng presensiyang pang-ekonomiya nito sa Lebanon.
3. Panganib ng Pagkakalito sa Diplomasya ng Lebanon
Isa sa mga sentro ng argumento ni Boudiyeh ang ideya na kayang gamitin ng Israel ang sibilyang presensiya sa mga pag-uusap upang itulak ang naratibo ng ugnayang pang-ekonomiya. Para sa mga kilusang resistance, ito ay “slippery slope” na maaaring magmukhang pagsisimula ng normalisasyon.
4. Regional Geopolitics at Ang Kinikilalang Panganib
Ang kanyang pahayag na “nais ng Israel na lamunin ang rehiyon” ay sumasalamin sa malawakang pananaw ng ilang grupong politikal na ang Israel ay may layuning palawakin ang impluwensiya hindi lamang militarily kundi pati sa ekonomiya at politika. Ito ay nakaugat sa mga takot na ang normalisasyon ay maaaring magbukas ng pinto sa mas malalim na interbensiyon.
5. Epekto ng Diskurso sa Publikong Opinyon
Sa antas ng societal psychology, ang ganitong pahayag ay tumutulong sa:
pagpapatatag sa collective front laban sa normalisasyon,
pagpigil sa mga paksiyong pulitikal na maaaring isaalang-alang ang kooperasyon,
at pagbalangkas ng naratibo na ang anumang pag-uusap ay dapat tingnan nang may pagdududa.
