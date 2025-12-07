Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Bruno Rodríguez, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Cuba, sa kanyang post sa X (dating Twitter), ang pagpapatawad kay Juan Orlando Hernández, dating Pangulo ng Honduras, ay nagpapakita na ang diumano’y digmaan ng Estados Unidos laban sa droga ay isang panlilinlang.
Ipinapahiwatig nito ang diumano’y pakikipagsabwatan ng pamahalaang Amerikano at mga ahensya nito sa malawakang kalakalan ng droga, na naging sanhi ng pagkamatay ng daan-daang libong mamamayan sa bansa.
Inanunsyo ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, bago ang halalan sa Honduras noong Nobyembre 30, na siya’y magpapatawad kay Hernández, na ayon kay Trump ay “pinagpahirapan nang labis at labis na hindi makatarungan.”
Maikling Analitikong Komentaryo
1. Diplomatikong Pahayag ng Cuba
Ang pahayag ni Rodríguez ay bahagi ng tradisyunal na kritikal na paninindigan ng Cuba laban sa patakaran ng Estados Unidos sa rehiyon. Ang paggamit ng insidente ng pagpapatawad kay Hernández ay isang halimbawa ng:
political framing,
pagpapakita ng alleged hypocrisy, at
pag-highlight ng mga perceived double standards sa anti-drug policies.
2. Pagpapatawad at Panrehiyong Politika
Ang aksyon ni Trump ay maaaring maunawaan bilang:
diplomatic signaling sa rehiyon,
posibleng pagpapalakas ng relasyon sa ilang political allies,
at bahagi ng preparasyon para sa impluwensya sa mga halalan sa Latin America.
3. Implication sa Perception ng US Anti-Drug Campaigns
Ayon sa pananaw ni Cuba, ang pagpapatawad ay nagpapakita ng:
potensyal na pakikipag-ugnayan sa mga may kinalaman sa droga,
kakulangan ng konsistensya sa pagpapatupad ng batas, at
ang panganib sa kredibilidad ng US sa rehiyon.
4. Strategic Messaging
Ang pahayag ay malinaw na nakatuon sa:
pag-gamit ng international media upang ipakita ang kontradiksyon,
palakasin ang panloob at rehiyonal na naratibo laban sa US policies,
at i-frame ang isyu bilang systemic rather than individual.
