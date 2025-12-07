UNIFIL: Wala kaming kapangyarihan upang tanggalan ng armas ang mga Hezbollah

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Binigyang-diin ni Diodato Abagnara, ang kumander ng United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), na “wala kaming anumang ebidensiyang nagpapakita na ang mga Hezbollah ay muling naghahanda o nagtatayo ng mga posisyon sa timog ng Ilog Litani.”
Sa panayam ng Israeli Channel 12, sinabi ni Abagnara: “Wala kaming mandato para sa pagdisarma sa mga Hezbollah; ang tungkulin namin ay tulungan ang Sandatahang Lakas ng Lebanon.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Paglilinaw ng UNIFIL sa Mandato Nito
Ang pahayag ni Abagnara ay muling nagpapaalala na ang UNIFIL ay walang kapangyarihang militar o legal upang tanggalan ng armas ang mga Hezbollah.
Ayon sa UN Security Council Resolution 1701, ang tungkulin ng UNIFIL ay:
pagmamasid at pag-uulat (monitoring),
koordinasyon sa Lebanese Armed Forces (LAF),
at pagpapanatili ng katahimikan sa linya ng pag-awat (Blue Line).
Hindi kasama ang forced disarmament, isang hakbang na tanging pamahalaan ng Lebanon lamang ang may soberanong karapatang ipatupad.
2. Pagbasura sa Mga Pagsasabi ng “Rearmament”
Sa kontekstong ito, ang sinabi niyang “walang ebidensiya ng muling pagbuo ng pwersa” sa south Litani ay may malinaw na implikasyong pampulitika:
Pinapahina nito ang mga alegasyon ng Israel na ginagamit upang bigyang-katwiran ang mas malawak na operasyon sa Lebanon.
Nagpapakita ito ng operational neutrality ng UNIFIL upang maiwasan ang pagkahila sa tensyon ng dalawang panig.
3. Posibleng Epekto sa Diplomasya at Seguridad
Ang mga naturang pahayag ay may epekto sa:
negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon,
panloob na politika ng Lebanon na sensitibo sa isyu ng armas ng mga Hezbollah,
at mga pagsusuri ng international community sa risk of escalation.
4. Strategic Messaging
Ang pagtukoy na “tungkulin namin ay tulungan ang LAF” ay mensaheng nakatuon sa:
pagpapatibay ng state sovereignty ng Lebanon,
pagpapalamig sa tensyon,
at pagpigil sa mga hakbang na maaaring magdulot ng malawakang digmaan.
