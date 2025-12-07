Pagguho ng Kalusugang Pangkaisipan sa Hukbong Sandatahan ng Rehimeng Siyonista

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng Radio ng Hukbong Sandatahan ng Israel na isang-katlo ng mga sundalo ang nakararanas ng malubhang suliraning pangkaisipan matapos ang mga pangyayari noong Oktubre 7. Sa kasalukuyan, ang departamento ng rehabilitasyon ng hukbo ay naglilista ng humigit-kumulang 85,000 sundalo na nasa ilalim ng paggamot.
Ang anunsiyo hinggil sa pagtaas ng bilang ng mga sundalong may problemang sikolohikal ay kasunod ng ulat ng media na isang sundalong Israeli ang nagpakamatay dahil sa matinding paghihirap sa pag-iisip; natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng sariling tahanan.
Batay sa estadistika ng militar, mula Oktubre 7 hanggang dulo ng 2023, pitong sundalo ang nagpakamatay habang nasa aktibong serbisyo. Noong 2024, tumaas ito sa 21 kaso; at sa datos ng 2025, hindi bababa sa 20 sundalo ang naiulat na nagpakamatay.
Maikling Pinalawak na Analitikal komentaryo
1. Malawakang Krisis sa Kalusugang Pangkaisipan
Ang ulat ay nagpapakita ng sistemikong epekto ng matagal na digmaan sa mga sundalong Israeli. Ang paglahok sa matinding operasyon at pagharap sa mataas na antas ng karahasan ay karaniwang nagdudulot ng:
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
Burnout at combat fatigue
Pagtaas ng suicidal ideation
Ang bilang na 85,000 ay nagmumungkahi ng krisis na lampas sa indibidwal, at maaaring sumasalamin sa kabuuang pagkapagod ng institusyon.
2. Pagtaas ng Suicides Bilang Indicator ng Pagbagsak ng Moral
Ang sunod-sunod na kaso ng pagpapakamatay ay maaaring indikasyon ng:
mababang moral sa hukbo,
presyon mula sa mga operasyong multi-front,
at pagkabigo ng mga internal support systems.
Sa mga sandatahang lakas, ang patuloy na pagtaas ng suicide rate ay itinuturing na strategic red flag na sumisira sa cohesion at readiness.
3. Sosyo-politikal na Implikasyon
Sa antas ng lipunan, ang ganitong mga ulat ay maaaring magbunsod ng:
pagtaas ng debate hinggil sa pagpapatuloy ng digmaan,
pagtaas ng demand para sa reporma sa military psychological support,
at pag-question sa sustainability ng multi-year conflicts.
4. Reperkusyon sa Imahe at Estratehiya ng Militar
Ang paglabas ng datos sa media — lalo na mula sa mismong Radio ng Hukbo — ay bihira at nagpapakita ng antas ng seryosong problema. Ito ay maaaring magbukas ng usaping:
pangangailangan para sa strategic de-escalation,
pagbabago sa rotation policies, at
pagrepaso sa command-level decision-making na nagdulot ng sobrang operational pressure.
