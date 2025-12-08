Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang pahayag ni Muhammad Abdussalam, tagapagsalita ng Ansarullah, ay inilabas bilang tugon sa tinaguriang pinagsamang plano ng UAE at Saudi Arabia. Binibigyang-diin nito ang mga sumusunod:
1. Konteksto ng Pahayag
Ang plano ay nakatuon sa pagkontrol sa mga mahahalagang yaman ng langis at gas ng Yemen, kapalit ng mga pang-ekonomiyang benepisyo sa pamamagitan ng dolyar, na ayon sa Ansarullah, nagbibigay-pakinabang sa rehimen ng Israel.
Ipinapakita nito ang pangamba na ang teritoryal na integridad at soberanya ng Yemen ay direktang nakataya sa estratehikong mga aksyon ng mga dayuhang koalisyon.
2. Estratehikong Dimensyon
Ayon sa pahayag:
Ang koalisyon ay gumagamit ng buong kapasidad nito upang kontrolin ang mga pangunahing daungan at estratehikong pulo, na naglalayong mapangibabawan ang Yemen sa larangan ng ekonomiya at geopolitika.
Ang paggamit ng relihiyosong simbolismo—tulad ng Shariah, Sunni identity, at mga Sahabah—ay instrumentalisado upang makuha ang suporta o pahintulot ng lokal na populasyon, samantalang sa esensya, ito ay pantakip sa isang proyektong dayuhan.
3. Implikasyon para sa Teritoryo at Mamamayan ng Yemen
Ang pahayag ay malinaw na nagbabala na ang naturang plano ay tuwirang naglalayong sirain ang teritoryal na kabuuan ng Yemen.
Apektado ang hinaharap ng mamamayan, dahil ang kontrol sa mga yaman at estratehikong lokasyon ay makakaapekto sa soberanya, kalayaan, at pang-ekonomiyang katatagan ng bansa.
4. Pangwakas na Pagsusuri
Ang babala ng Ansarullah ay hindi lamang pampulitika; ito ay analisis ng geopolitikal at relihiyosong dinamika sa rehiyon. Ipinapakita nito na:
Ang dayuhang interbensyon ay madalas may nakatagong interes sa likod ng pampublikong diskurso,
Ang pagkakawatak-watak ng bansa ay maaaring magdulot ng destabilization sa rehiyon,
At ang paggamit ng relihiyosong retorika bilang pampolitikang instrumento ay karaniwang estratehiya sa mga proyektong pangheopolitika.
Sa kabuuan, ang pahayag ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng soberanya at integridad ng Yemen, pati na rin ng kamalayan sa mga estratehikong motibo ng mga dayuhang koalisyon.
........
328
Your Comment