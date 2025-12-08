Kapayapaan sa Likod ng Pananakop at Puwersa: Netanyahu, “Mula Jordan River Hanggang Mediterranean, Dapat sa Israel ang Kontrol ng Seguridad”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Palagi naming pinaninindigan na ang kapangyarihan ng seguridad mula Jordan River hanggang sa Mediterranean Sea ay dapat manatili sa Israel.”
Pahayag ni Benjamin Netanyahu:
Aniya, ang ganitong kapangyarihan ay palaging nasa kamay ng Israel, sapagkat kinakailangan nitong protektahan hindi lamang ang sariling seguridad kundi pati ang seguridad ng iba.
Idinagdag pa niya sa pakikipag-usap kay Frederick: “Naniniwala ako na tayo ay nasa gilid ng isang bagong panahon; isang panahon kung saan maaari nating palawakin ang saklaw ng kapayapaan.”
Bukod dito, sinabi niya na ang bagong yugto ay dala ng teknolohiya, kabilang ang mga benepisyo mula sa artificial intelligence, na sa kabila ng mga panganib nito, malaki ang naitulong sa mga kamakailang labanan.
Maikling Pinalawig na Analitikong Komentaryo
1. Konteksto ng Pahayag
Ang pahayag ni Netanyahu ay nagpapakita ng mahigpit na paninindigan ng Israel sa kontrol ng teritoryo at seguridad. Ang pagsabi na mula Jordan River hanggang Mediterranean ay saklaw ng Israeli security authority ay nagpapahiwatig ng pagpapatuloy ng estratehiyang territorial expansion at militar na dominasyon.
2. Diskurso ng Seguridad at Kapayapaan
Binibigyang-diin niya ang ideya na ang kapayapaan ay maaaring ipatupad sa ilalim ng kontrol at puwersa ng Israel.
Ipinapakita nito ang pananaw na ang proteksyon sa seguridad ay nakabatay sa hegemoniya at monopolyo sa kapangyarihan, hindi sa pantay na negosasyon o kompromiso.
3. Teknolohiya at Militar na Kapasidad
Binanggit ni Netanyahu ang papel ng teknolohiya, lalo na ang artificial intelligence, bilang instrumento ng seguridad at digmaan.
Ipinapakita nito na sa modernong konteksto, ang military dominance ay pinapalakas ng high-tech capabilities, na nagbabago sa dynamics ng rehiyonal na kapangyarihan.
4. Pangwakas na Pagsusuri
Ang pahayag ay nagpapakita ng estratehikong pananaw ng Israel:
Kapayapaan ay nakatali sa kontrol at puwersa,
Ang teknolohiya ay ginagamit bilang instrumento ng geopolitical advantage,
At ang diskurso ay naglalarawan ng hegemonic mindset, na nakatuon sa seguridad ng estado sa halip na pantay na solusyon para sa lahat ng partido sa rehiyon.
Sa kabuuan, ang komentaryo ay naglalahad ng kritikal na perspektibo sa modernong diskurso ng seguridad, kapayapaan, at teknolohikal na kapangyarihan sa konteksto ng Israel at rehiyon.
Sino nga ba si Netanyahu? Bakitniya dapat angkinin mula Mediterranean hanggang Jordan River?
........
328
Your Comment