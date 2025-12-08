Malawakang Pagsuko ng mga Puwersang Sinusuportahan ng Israel Matapos ang Pagkamatay ng Kanilang Kumander sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos ang pagpatay kay Yasser Abu Shabab, nagsimula ang panibagong yugto ng boluntaryong pagsuko ng mga armadong elemento na konektado sa mga grupong sinusuportahan ng Israel sa Rafah at Khan Younis.
Ayon sa mga opisyal ng Hamas, ang mga indibidwal na ito ay nagpakita ng pagsuko sa ilalim ng programang “Pagkakataon para sa Pagsisisi”, at hinimok ang mga natitirang kasapi na bumalik sa lipunang Palestino bago matapos ang itinakdang palugit.
Nagpahayag naman ang Ministry of Interior ng Gaza na hindi magtatagal ang proteksiyon at suportang ibinibigay ng Tel Aviv sa naturang mga grupo.
Maikling Pinalawig na Analitikong Komentaryo
1. Pagbagsak ng Moral at Estruktura ng mga Pro-ISR Groups
Ang malawakang pagsuko ng mga grupong sinusuportahan ng Israel ay nagpapahiwatig ng pagkahina ng kanilang moral, pamunuan, at estratehikong koordinasyon, lalo na matapos ang pagkawala ng isang pangunahing lider tulad ni Yasser Abu Shabab.
Sa mga insurgency at proxy-conflict scenarios, ang pagkawala ng kumander ay madalas na nagdudulot ng chain reaction ng demoralization at fragmentation.
2. Ang “Pagkakataon para sa Pagsisisi” bilang Estratehikong Hakbang ng Hamas
Ang programang ito ay may dalawang pangunahing layunin:
Reintegration: Palakasin ang pagkakaisa ng lipunang Palestino sa pamamagitan ng pagbalik ng mga dating kalaban.
Disruption: Pahinaan ang operasyon ng mga grupong may suporta mula sa Israel sa pamamagitan ng pag-udyok ng internal collapse.
Sa ganitong uri ng programa, ang Hamas ay nagtatayo ng psychological bridge upang bawasan ang karahasan at palakasin ang sariling legitimacy.
3. Ang Babala ng Gaza Ministry of Interior
Ang pahayag na “hindi magtatagal ang proteksiyon ng Tel Aviv” ay may dalawang layon:
Deterrence: Pagtulak sa natitirang mga kasapi upang magdoble-isip sa patuloy na pagtutol.
Narrative Control: Pagpapakita na ang Israel ay hindi maaasahang patron, at anumang ugnayan dito ay pansamantala lamang.
Ito ay epektibong paraan upang sirain ang ugnayan ng Israel sa mga lokal na proxy nito.
4. Malawakang Implikasyon sa Seguridad ng Rehiyon
Ang pagguho ng mga pro-Israel elements ay nagpapakita ng shifting balance of power sa southern Gaza.
Ipinapakita rin nito ang paglilimita sa kapasidad ng Israel na gumamit ng lokal na armed allies upang ipatupad ang kanilang mga operasyon.
Ang mas malawak na konsepto nito ay ang paglalakas ng Palestinian internal coherence, na isang mahalagang salik sa hinaharap na political negotiations o armed resistance dynamics.
...........
328
Your Comment