Ben-Gvir: Handa ang 100 Israeli na doktor para sa pagbitay sa mga bilanggong Palestino sa pamamagitan ng pagtuturok ng lason!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa mga ulat mula sa mga mapagkukunang Hebreo, inihayag ni Itamar Ben-Gvir, Ministro ng Panloob na Seguridad ng rehimeng Siyonista, na humigit-kumulang 100 doktor na Israeli ang nagpahayag ng kahandaan upang lumahok sa pagsasagawa ng parusang kamatayan laban sa mga bilanggong Palestino sa pamamagitan ng nakamamatay na iniksiyon. Isa itong pahayag na muling naglalantad sa mapanganib na dimensiyon ng mga patakarang radikal ng naturang rehimen.
Ipinapahayag ang hakbang na ito sa kabila ng malinaw na posisyon ng mga kinikilalang pandaigdigang institusyong medikal na anumang pakikilahok ng mga doktor sa proseso ng pagbitay—mula sa paghahanda hanggang sa mismong pagpatay—ay isang seryosong paglabag sa etikal na pamantayan ng medisina at tuwirang salungat sa kanilang propesyonal na panunumpa.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
1. Etikal na Paglabag at Internasyonal na Pamantayan
Ang sinasabing pahayag ni Ben-Gvir ay nakapagdudulot ng matinding pangamba dahil direktang sumasalungat ito sa pandaigdigang prinsipyo ng medical neutrality at sa Hippocratic Oath, na siyang pinakapundasyon ng propesyon ng medisina. Ang pagsasangkot ng mga doktor sa pagbitay ay hindi lamang usaping pampulitika kundi isang mas malalim na hamon sa integridad ng medisina bilang disiplina.
2. Politikal na Konteksto at Pagpapalawak ng Kapangyarihan
Ang ideya ng paggamit ng mga doktor upang isakatuparan ang parusang kamatayan ay sumasalamin sa lumalalang antas ng militarisasyon at kriminalisasyon sa loob ng mga sistemang panseguridad ng Israel. Binubuo rin ito ng isang makapangyarihang mensaheng pampolitika na nagpapakita ng intensiyong patatagin ang mga polisiya laban sa mga Palestino.
3. Potensyal na Epekto sa Pandaigdigang Opinyon
Ang ganitong uri ng pahayag ay malamang na magdulot ng malawakang batikos mula sa pandaigdigang komunidad, lalo na mula sa mga grupong pangkarapatang pantao at unyon ng mga propesyonal na medikal. Maaaring maging sanhi ito ng mas malawak na pag-usisa sa mga mekanismo ng pagbitay, pati na sa pagsunod ng Israel sa internasyonal na batas.
4. Pagpapalalim ng Krisis sa Karapatang Pantao
Kung mapatotohanan man ang ganitong plano, ito ay magpapalala pa sa umiiral na krisis ng karapatang pantao. Ang pagsasagawa ng pagbitay sa mga bilanggo—lalo na kung may politikal na motibo—ay isang indikasyon ng pagkawala ng checks and balances sa loob ng mga institusyong awtoritaryo.
