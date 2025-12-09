Mga imahe ng satelayt mula sa “pagkatay sa Al-Fashir”; sampu-sampung libong patay at 150,000 nawawala sa puso ng Darfur

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinapakita ng pinakabagong ulat ng The Guardian at ng mga satelayt imahen mula sa Yale University na ang Al-Fashir, kabisera ng Hilagang Darfur, ay matapos ang 500 araw ng pagkubkob, naging isang “lungsod ng mga multo” at lugar ng isa sa pinakamalalaking krimen ng digmaan sa Sudan. Tinatayang sampu-sampung libong tao ang napatay, at malinaw na nakikita sa buong lungsod ang mga libingan mass grave at mga hukay na ginamit para sa pagsusunog ng mga bangkay.
Ayon sa mga eksperto, humigit-kumulang 150,000 residente ng lungsod ang nawawala simula nang bumagsak ang Al-Fashir sa kamay ng Rapid Support Forces (RSF). Dahil sa matinding pagkubkob, malawakang pagkasira, at lumalalang gutom, ang lungsod ay tuluyang naging isang malawakang trahedyang makatao—isang kalamidad na inilalarawan ng mga organisasyong pangkarapatang pantao bilang isa sa pinakamatitinding krimen ng digmaan sa Sudan.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
1. Humanitarian Collapse at Militarisadong Pagkawasak
Ang sitwasyon sa Al-Fashir ay nagpapakita ng klasikong halimbawa ng siege warfare sa modernong panahon—kung saan ang pagkubkob ay ginagamit hindi lamang laban sa armadong pwersa kundi laban mismo sa sibilyan. Ang kawalan ng pagkain, tubig, at mga serbisyong pangkalusugan ay nagresulta sa isang kumpletong pagguho ng buhay-sibilyan.
2. Sistematikong Paglabag sa Karapatang Pantao
Ang paglitaw ng mass graves at mga lugar ng pagsusunog ng bangkay ay indikasyon ng posibleng sistematikong pagtatago ng ebidensiya ng mga pagpapatay. Ito ay nagtataas ng seryosong pagdududa hinggil sa mga gawaing maaaring maituturing na ethnic cleansing o crimes against humanity.
3. Pagkawala ng 150,000 Tao: Krisis na Lampas sa Digmaan
Ang napakalaking bilang ng mga nawawala ay nagpapahiwatig hindi lamang ng dislokasyon dulot ng digmaan, kundi ng potensyal na malawakang pagdukot, paglipol, o sapilitang pagpapalikas ng populasyon. Ang ganitong antas ng pagkawala ay bihirang makita kahit sa matitinding teatro ng digmaan.
4. Kakulangan ng Pandaigdigang Interbensiyon
Bagama’t malinaw na nagaganap ang isang humanitarian catastrophe, nananatiling limitado ang aksyon ng internasyonal na komunidad. Ang kawalan ng ligtas na access para sa humanitarian agencies at ang patuloy na paglala ng tensiyon sa rehiyon ay lalong nagpapahirap sa pagresolba ng krisis.
5. Implikasyon sa Hinaharap ng Darfur at Sudan
Kung magpapatuloy ang ganitong antas ng karahasan at pagkasira, may mataas na posibilidad na ang buong rehiyon ng Darfur ay tuluyang magbago ang demograpiya, pulitika, at kaayusang panlipunan—isang senaryong may pangmatagalang destabilizing effect sa buong Sudan.
