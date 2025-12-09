Kumpletong Antas ng Pagkahanda ng Israel sa Hangganan ng Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga mapagkukunang Hebreo na itaas ng hukbong sandatahan ng rehimeng Siyonista ang antas ng paghahanda nito sa hilagang hangganan laban sa Lebanon, at kasalukuyang naghahanda para sa posibleng paglala ng sagupaan sa Hezbollah.
Ayon sa pahayagang Siyonista na Maariv, tinataya ng Tel Aviv na pagkatapos ng kapaskuhan, pagtatapos ng Bagong Taon, at pagbuti ng kondisyon ng panahon, posibleng magsagawa ang hukbong mananakop ng mga hakbang upang kumpletuhin ang plano nitong alisin o bawasan ang armadong kakayahan ng Hezbollah.
Maikling Pinalawak na Komentaryong Analitikal
1. Pagtaas ng TENSYON sa Hilagang Front
Ang pagtaas ng antas ng pagkahanda ng Israel sa hangganan ng Lebanon ay malinaw na indikasyon ng paglalim ng tensiyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Isa itong hakbang na nagpapahiwatig ng posibilidad ng mas malawak na alitan lampas sa kasalukuyang mga pagputok ng armas.
2. Timing at Kalkulasyong Militar
Ang pagbanggit ng Maariv tungkol sa paghihintay matapos ang kapaskuhan at pagbuti ng lagay ng panahon ay nagpapakita ng planadong kalkulasyong militar. Sa tradisyunal na doktrinang militar, ang operasyon sa hilagang bahagi—lalo na sa mabundok na teritoryo—ay karaniwang isinasagawa kapag ang kondisyon ng panahon ay mas paborable.
3. Posibleng Paglawak ng Digmaan
Kung magpatuloy ang tensiyon, maaaring magkaroon ng panibagong bukas na front sa hilaga, na magbibigay ng mas malawak na rehiyonal na implikasyon, kabilang ang Syria at iba pang aktor na may alyansang politikal o militar sa Hezbollah.
4. Estratehikong Layunin ng Israel
Ang tinutukoy na “kompletong plano ng pag-disarma sa Hezbollah” ay maaaring tumukoy sa matagal nang layunin ng Israel na pahinain o alisin ang arsenal ng Hezbollah, na itinuturing nitong pangunahing banta sa hilagang teritoryo. Gayunpaman, batay sa nakaraan, mataas ang posibilidad na magiging komplikado at mabigat sa gastos ang ganitong operasyon.
5. Reaksyon at Pagkilos ng Hezbollah
Sa kabila ng hakbang ng Israel, kilala ang Hezbollah sa resilience at matibay na istrukturang militar. Ang anumang tangka ng Israel na maglunsad ng malakihang operasyon ay malamang na tutugunan nang buong lakas ng grupong resistensya, na magpapataas ng panganib ng mas malala pang kaysa mga nakaraang digmaan.
.........
328
Your Comment