Pagbabawal sa Pagkuha ng Larawan at Pagre-record ng Video sa Masjid al-Haram at Masjid an-Nabawi para sa Hajj 2026

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inanunsyo ng mga awtoridad ng Saudi Arabia na simula sa panahon ng Hajj 2026, mahigpit na ipagbabawal ang anumang uri ng pagkuha ng litrato at pagre-record ng video sa loob ng Masjid al-Haram at Masjid an-Nabawi. Ang desisyong ito ay bunga ng dumaraming panawagan na pigilan ang mga gawi na nagdudulot umano ng abala at pagkaantala sa maayos na pagdaloy ng pagdarasal at pagbisita ng mga peregrino.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Puna
Ang anunsyong ito ng Saudi Arabia ay may mahalagang implikasyon sa pamamahala ng Hajj, disiplina ng mga peregrino, at pagpapahalaga sa kabanalan ng mga sagradong pook.
1. Seguridad, Kaayusan, at Daloy ng Ziyārah
Sa nakaraang mga taon, naging malaganap ang pagkuha ng litrato at video—kabilang na ang selfies, livestreaming, at content creation—na kung minsan ay nakagagambala sa normal na paggalaw at pagdarasal ng mga peregrino.
Ang pagbabawal ay naglalayong:
bawasan ang pagsisikip sa mga masisikip na lugar,
tiyakin ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga tao,
at ipreserba ang katahimikan ng pagsamba.
2. Pagpapahalaga sa Sagradong Espasyo
Itinuturing ng maraming iskolar na ang pagkuha ng hindi kinakailangang larawan at video ay maaaring magpababa sa dignidad at kabanalan ng dalawang pinakabanal na masjid sa Islam.
Sa kontekstong ito, ang patakaran ay maaaring makita bilang pagsisikap na ibalik ang tradisyonal na paggalang at hudūr al-qalb (spiritual presence).
3. Tugon sa Panibagong Pag-uugali sa Panahon ng Social Media
Ang pagdami ng mga peregrinong gumagawa ng nilalaman para sa social media habang nasa gitna ng ritwal ay nagdulot ng:
mga pag-uulat ng sagabal sa tawaf at sa’i,
hindi kanais-nais na pag-uugali sa loob ng masjid
at paglabag sa privacy ng iba pang mananampalataya.
Ito ang dahilan kung bakit lumakas ang panawagang higpitan ang regulasyon.
4. Patakarang Nakasandig sa Malawak na Konsultasyon
Ayon sa pahayag, ang desisyon ay bunga ng:
reklamo ng mga peregrino,
rekomendasyon ng mga opisyal sa seguridad at crowd management,
at mungkahi ng ilang religous authorities na payapain at gawing mas nakasentro sa pagsamba ang karanasan sa Hajj.
5. Posibleng Epekto at Inaasahang Reaksyon
Maaaring tanggapin ito ng marami bilang hakbang tungo sa kaayusan at paggalang.
Ngunit maaari ring magbunsod ng debate mula sa mga peregrinong nais magtala ng personal na alaala ng kanilang paglalakbay.
Inaasahang maglalabas ang Saudi Arabia ng mas malinaw na guidelines sa pagpapatupad upang maiwasan ang kalituhan.
