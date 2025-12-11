Ayon sa mga ulat ng ilang Hebrew media, ipinabatid ng Israel sa kaalyado nitong Jordan na hindi nito maipapadala ang 50 milyong metro kubiko ng tubig

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iginigiit ng mga opisyal ng Israel na ang dahilan nito ay mga “teknikal na suliranin” at kawalan umano ng kakayahan na magsagawa ng desalination sa presyong dating napagkasunduan.
Ang Jordan ay ikalawang bansa sa mundo na pinakanahaharap sa kakulangan ng tubig at kasalukuyang nakararanas ng matinding tagtuyot. Sa kabila ng madalas nitong pakikipagtulungan at koordinasyon sa Israel sa iba’t ibang isyu sa seguridad, lumilitaw na hindi nito natatanggap ang suplay ng tubig na inaasahan mula sa kasunduan.
Maikling Pinalawig na Analitikal na Puna
Ang ulat tungkol sa hindi paghahatid ng nakatakdang suplay ng tubig mula Israel patungong Jordan ay may malaking implikasyon sa ugnayan ng dalawang bansa, lalo na dahil ang tubig ay isang kritikal at sensitibong isyu sa rehiyon.
1. Ang 1994 Jordan–Israel Peace Treaty at Water Annex
Kasama sa kasunduang pangkapayapaan ng 1994 ang malinaw na probisyon sa:
taunang suplay ng tubig,
kooperasyon sa pag-iimbak at pamamahala ng tubig,
at posibleng mga proyekto sa desalination.
Kung mayroon mang pagkaantala o pagbabago sa suplay, ito ay may direktang epekto sa implementasyon ng mga probisyong ito.
2. Teknikal na Dahilan kumpara sa Pampolitikang Kahulugan
Inihahayag ng Israel na may “teknikal na suliranin,” partikular sa desalination capacity at nakasaad na presyo.
Subalit sa diplomatikong konteksto, ang anumang hindi pagtupad sa kasunduan ay maaaring:
magbukas ng diskusyon ukol sa contractual obligations,
magdulot ng tensiyon sa kooperasyon,
at magbigay-diin sa kahinaan ng rehiyonal na water-security framework.
3. Jordan: Isa sa Pinaka-Nagririgoryang Bansa sa Tubig
Ang Jordan ay kabilang sa mga bansa na may pinakamatinding kakulangan sa tubig sa buong mundo.
Ang pagkaantala sa suplay ay maaaring makaapekto sa:
agrikultura,
urban water distribution,
at pangmatagalang resiliency ng bansa laban sa tagtuyot.
4. Diplomasya at Mutual Dependency
Sa kabila ng pagkakaroon ng magkatuwang na interes sa seguridad at rehiyonal na katatagan, ipinapakita ng insidente na ang kooperasyon sa pagitan ng Israel at Jordan ay nananatiling interdependent ngunit sensitibo.
Ang pinagkakasunduang proyekto sa tubig ay isa sa mga pinakamahalagang haligi ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa.
5. Ano ang Susunod na Dapat Bantayan
Posibleng pag-uusap sa antas ng foreign ministries upang linawin ang teknikal at kontraktwal na aspeto.
Opisyal na pahayag mula sa Jordan tungkol sa kung paano nito tutugunan ang kakulangan.
Pag-usad o pagkaantala ng mga joint water projects gaya ng Red Sea–Dead Sea Water Conveyance.
Epekto nito sa mas malawak na stability at regional cooperation sa arid zone ng Middle East.
