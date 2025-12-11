Khaled Meshaal: Ang Iran ay palaging isa sa mga pangunahing tagasuporta ng Palestina / Lubos ang aming pasasalamat sa kanila

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Khaled Meshaal, pinuno ng Political Bureau ng Hamas sa labas ng Palestina, ang Islamic Republic of Iran ay matagal nang kabilang sa mga pangunahing tagasuporta ng Palestina. Aniya, “Karapat-dapat silang pasalamatan para sa lahat ng anyo ng suportang kanilang ibinigay.”
“Ngayon, tayo ay nakatindig kasama ng mga lumikha ng ‘Al-Aqsa Storm’; matapos ang dalawang taon na puno ng kabayanihan at pagkamalikhain — dalawang taon ng matatag na paninindigan at pagtitiis ng malawak na masa sa Gaza — na naghatid sa karangalang at kagitingang ito.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Kontekstong Pampulitika
Ang pahayag ni Meshaal ay nakapaloob sa patuloy na dinamika ng hidwaan sa Gitnang Silangan, partikular sa relasyon ng Hamas at Iran. Binibigyang-diin nito ang matagal nang ugnayan ng dalawang panig sa larangan ng pampulitikang suporta at resistansya.
2. Pagkilala sa Suporta ng Iran
Ang pagsasabi na ang Iran ay “isa sa mga pangunahing tagasuporta” ay nagpapahiwatig ng patuloy at makabuluhang papel ng Iran sa mga operasyong pampulitika at marahil militar para sa Palestina—isang sentral na punto sa diplomatikong konteksto.
3. Retorika ng Paglaban at Heroismo
Ang pagbanggit sa “Al-Aqsa Storm,” “kabayanihan,” at “pagkamalikhain” ay nagpapalakas sa naratibo ng paglaban. Ginagamit ito upang bigyang-diin ang katatagan at sakripisyo ng mga tao sa Gaza, habang inuugnay ito sa isang mas malawak na kolektibong adhikain.
4. Diskursong Pang-Pagpapalakas at Simbolikong Wika
Tumitindig ang pahayag bilang isang mensahe ng moral na pagpapalakas, na naglalarawan ng mga pangyayari bilang tagumpay at kadakilaan sa mga Palestino, kahit pa sa gitna ng malinaw na karahasan at pagkasira nito.
