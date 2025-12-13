Video | Sheikh Naim Qassem: “Kung Susuko ang Resistencia, Wala nang Matitirang Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Naim Qassem na ang tanging puwersang may kakayahang ipagtanggol ang Lebanon laban sa Israel ay ang resistencia. Binigyang-diin niya na kung magaganap ang pagsuko, mawawala mismo ang Lebanon, sapagkat mawawasak ang kakayahan nitong ipagtanggol ang soberanya at teritoryo nito.
Dagdag pa niya: “Tingnan ninyo ang Syria; sila ba ay namumuhay sa kapayapaan? Patuloy silang inaatake ng Israel, at unti-unti nitong ipinapataw ang lahat ng nais nito.” Ayon sa kanya, ang sitwasyong ito ay patunay na ang kawalan ng mabisang panlaban ay nagbubukas ng daan sa tuloy-tuloy na agresyon at panghihimasok.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Series Edisyon: Resistencia, Deterrence, at Soberanya ng Estado
Ang pahayag ni Naim Qassem ay nakaugat sa diskursong deterrence at pambansang depensa, kung saan ang resistencia ay itinatanghal bilang pangunahing haligi ng seguridad ng Lebanon sa harap ng patuloy na banta ng Israel. Ang paghahambing sa kalagayan ng Syria ay nagsisilbing argumentong babala, na naglalayong ipakita ang mga posibleng kahihinatnan ng kawalan ng epektibong panlaban.
Mula sa mas malawak na pananaw, ang ganitong posisyon ay sumasalamin sa patuloy na debate sa Lebanon hinggil sa ugnayan ng estado at mga non-state armed actors, at kung paano babalansehin ang soberanya, pambansang pagkakaisa, at estratehikong seguridad sa isang rehiyong patuloy na nakararanas ng tensiyon at interbensyong panlabas.
