Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kalihim Heneral ng Hezbollah sa Lebanon: Ipinahayag ni Sheikh Naim Qassem na ang mga kaaway na may madilim na kasaysayan ng pagsalungat sa mga propeta at sa mga tagasunod ng mga relihiyong makalangit ay kasalukuyang nagsusulong ng isang mapanganib na plano para sa rehiyon.
Ayon sa kanya, ang pangunahing layunin ay ang pagsasakatuparan ng ideya ng “Greater Israel” sa pamamagitan ng aneksasyon ng Lebanon at Syria—isang adhikaing ilang ulit nang binigyang-diin ni Benjamin Netanyahu, at sinuportahan din ni Donald Trump sa pamamagitan ng pahayag na maliit umano ang kasalukuyang teritoryo ng Israel at kinakailangan ang pagpapalawak ng sakop ng lupa.
Dagdag pa ni Qassem, ang ekspansyonistang plano laban sa Lebanon ang dahilan kung bakit ang bansa ay naging pangunahing target. Sa mapanganib na senaryong ito, ang unang hakbang ay ang pagpapahina o ganap na pagwasak sa resistencia, upang maalis ang pinakamalaking hadlang sa pananakop.
Kasabay nito, aniya, may mga pagsisikap na panatilihin ang Sandatahang Lakas ng Lebanon sa isang mahigpit na limitasyon, sa ilalim ng kontrol at pangangasiwa sa armas ng Estados Unidos. Ang tunay na layunin ng ganitong patakaran ay ang de facto na pagdidisarma sa hukbo, at ang pagbabawas sa papel nito tungo sa isang pwersang panseguridad na walang kakayahang ipagtanggol ang pambansang soberanya.
Maikling Pinalawak na Analytical Commentary
Series Edisyon: Ekspansyonismo, Resistencia, at Estratehikong Seguridad
Ang pahayag ni Naim Qassem ay naglalahad ng isang estratehikong naratibo na nag-uugnay sa mga isyu ng rehiyonal na ekspansyonismo, pambansang depensa, at balanse ng kapangyarihan. Sa pananaw na ito, ang resistencia ay hindi lamang isang armadong kilusan, kundi isang estratehikong balakid laban sa mga proyektong teritoryal at pampulitika ng Israel.
Ang binigyang-diin na paglilimita sa kakayahan ng hukbong Lebanese ay nagpapakita ng mas malawak na usapin hinggil sa external influence sa pambansang seguridad. Sa ganitong balangkas, ang pagpapahina sa resistencia at sa regular na hukbo ay inilalarawan bilang magkakaugnay na hakbang na maaaring magbukas ng daan sa mas malalim na panghihimasok at posibleng pananakop, na may seryosong implikasyon sa soberanya at katatagan ng Lebanon.
