Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kalihim Heneral ng Hezbollah sa Lebanon: Ipinahayag ni Sheikh Naim Qassem na hindi ninanais ng Israel ang isang Lebanon na tunay na malaya at may ganap na pambansang interes, kundi layon nitong ipataw ang pagsuko sa bansa. Dahil dito, aniya, ang paninindigan at resistencia ay itinuturing na isang estratehikong pangangailangan.
Binigyang-diin niya na hindi pumapasok ang Israel sa digmaan nang walang pahintulot at suporta ng Estados Unidos, at dapat malinaw na maunawaan ng Washington ang katotohanang ito: sa anumang kalagayan—kahit pa humarap ang buong mundo laban sa Lebanon—ang disarma ng resistencia ay hindi mangyayari.
Ayon pa kay Sheikh Qassem, ang lupaing-bayan, diwa, at espiritwalidad ng sambayanang Lebanese ay magkakaugnay at hindi mapaghihiwalay. Ang sinumang magtatangkang wasakin ang isa sa mga elementong ito ay tumatangkang wasakin ang kabuuan, isang bagay na hinding-hindi tatanggapin.
Dagdag niya, ang sambayanang Lebanese ay humuhugot ng inspirasyon sa kultura ng Ashura at sa halimbawa ni Imam Husayn (AS); sa pagpili sa pagitan ng dangal at paghamak, dangal ang kanilang pinipili, at hindi nila pahihintulutan na ang kanilang kalooban ay madurog sa pamamagitan ng banta o presyon.
Maikling Pinalawak na Analytical Commentary
Series Ediyon: Resistencia, Dangal, at Pambansang Paninindigan
Ang pahayag ni Naim Qassem ay naglalahad ng isang diskursong nakasentro sa deterrence at pambansang dignidad, kung saan ang resistencia ay inilalarawan bilang haligi ng soberanya laban sa panlabas na pamimilit. Ang pag-uugnay sa kulturang Ashura ay nagbibigay ng moral at historikal na balangkas na nagpapalakas sa kolektibong determinasyon ng lipunan.
Sa mas malawak na konteksto, binibigyang-diin ng posisyong ito ang limitasyon ng presyur at coercion sa paghubog ng mga desisyong panseguridad ng isang bansa. Ipinapakita rin nito ang patuloy na tensiyon sa ugnayang rehiyonal at internasyonal, kung saan ang identidad, espiritwalidad, at pambansang interes ay nagiging sentral sa pagpapanatili ng katatagan at sariling pagpapasya ng Lebanon.
