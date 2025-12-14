Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ngayong araw ng mga mapagkukunang Australyano ang naganap na malawakang pamamaril sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Hanukkah sa lugar ng Bondi Beach, Sydney.
Bago suriin ang insidenteng ito batay sa pananaw ng mga pahayagan at midyang Australyano at Zionista, mahalagang itaas ang isang pundamental na tanong: Bakit nagiging target ang mga seremonyang Hudyo na hayagang sumusuporta sa Zionismo?
Tila malinaw na ang resulta ng dose-dosenang krimen at malawakang pagpaslang na isinagawa ng rehimeng Israeli sa Palestina, gayundin ng dalawang taong tuluy-tuloy na agresyon ng mga Zionista laban sa Gaza, ay walang iba kundi ang paglala ng kawalan ng seguridad para sa mga elementong Zionista sa iba’t ibang panig ng mundo.
Dapat tanggapin na sa paglipas ng panahon, lalo pang magiging mahirap ang mga kalagayan para sa rehimeng Zionista.
Kinumpirma ng pahayagang Sydney Morning Herald na sa nasabing insidente ay dose-dosenang katao ang nasawi at nasugatan, habang marami sa mga dumalo sa pagdiriwang ang nagsitakas at nagtago sa iba’t ibang lugar upang iligtas ang kanilang sarili.
Ipinahayag ng Pulisya ng Australia na, “Isang operasyong pangseguridad ang kasalukuyang isinasagawa sa Bondi Beach, at hinihiling namin sa mga mamamayan na umiwas muna sa lugar.” Dagdag pa rito, iniulat na dalawang indibidwal ang inaresto matapos makatanggap ng mga ulat hinggil sa pamamaril.
Samantala, nanawagan si Isaac Herzog, pangulo ng rehimeng Zionista, sa pamahalaan ng Australia na agarang tugunan ang tinawag niyang “malawakang alon ng anti-Semitismo laban sa mga komunidad ng Hudyo sa bansa.”
Iniulat naman ng pahayagang Israeli na Yedioth Ahronoth na ang Bondi Beach ay naging lugar ng isang seremonya para sa kapistahang Hudyo na Hanukkah, at tinatayang humigit-kumulang 2,000 katao ang dumalo sa nasabing pagdiriwang na naging target ng pag-atake.
Matapos ang insidente, nagsimula ang ilang opisyal ng Zionista sa pagbibigay ng mga akusasyon; subalit kasabay nito, lumalaganap ang iba’t ibang pananaw na nagsasabing ang pag-atake sa mga Hudyo sa Sydney ay maaaring isinagawa mismo ng Israel, sapagkat ang mga Zionista at ang rehimeng Israeli ay malubhang nawalan ng pandaigdigang kredibilidad bunga ng kanilang mga krimen sa Gaza at Lebanon sa nakalipas na dalawang taon. Dahil dito, sinasabing wala na silang ibang opsyon kundi ang magpakitang-sila’y-biktima upang muling makuha ang simpatiya ng pandaigdigang komunidad.
Sa mga pangyayari noong Oktubre 7, may lumitaw na mga ebidensiya ng ganitong uri ng pagpapakita ng pagiging biktima, kung saan ipinahihiwatig na handa ang mga Zionista na isakripisyo maging ang sarili nilang mamamayan para sa layuning ito. Sa naturang operasyon, iniulat na isang helikopter ng Israel ang pumatay sa daan-daang Zionista.
Matapos mapakinabangan ng rehimeng Israeli ang insidente at mailathala ang mga imahe, una itong mariing itinanggi; subalit kalaunan ay inamin na ang pangyayari ay naganap umano dahil sa isang pagkakamali.
Maikling Pinalawak na Analitikong Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Midya at Pulitikal na Diskurso
1. Ugnayan ng Karahasan at Pandaigdigang Reaksyon
Ipinapakita ng ulat ang pananaw na ang patuloy na karahasan sa Gaza ay may direktang epekto sa pandaigdigang persepsyon at seguridad ng mga grupong iniuugnay sa Zionismo.
2. Diskurso ng Pagiging Biktima (Victimhood Narrative)
Binibigyang-diin ng teksto ang akusasyon na ginagamit ng rehimeng Israeli ang ilang insidente upang magpakitang-biktima, bilang estratehiya upang maibalik ang suportang pandaigdigan.
3. Papel ng Midya at Estado
Ang magkakaibang salaysay mula sa mga midyang Australyano, Israeli, at mga opisyal ng estado ay nagpapakita kung paanong hinuhubog ng pulitika ang interpretasyon ng karahasan at seguridad.
4. Babala sa Hinaharap
Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng ulat na habang nagpapatuloy ang mga alitan at paglabag sa karapatang pantao, lalo pang lalawak ang tensyon at kawalang-tatag, hindi lamang sa Gitnang Silangan kundi maging sa pandaigdigang antas.
