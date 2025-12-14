Isasagawa Bukas ang Tatluhang Pulong ng Greece, Cyprus, at Rehimeng Zionista sa mga Sinakop na Teritoryo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat na bukas, Lunes, si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng rehimeng Zionista, ay magiging punong-abala sa Tel Aviv para sa isang pinagsamang tatluhang pulong kasama ang punong ministro ng Greece at ang pangulo ng Cyprus. Ayon sa mga midyang Zionista, ang naturang pagpupulong ay itinuturing na isang hamon at estratehikong hakbang laban kay Recep Tayyip Erdoğan, pangulo ng Turkey.
Dagdag pa rito, inaasahang darating din bukas sa mga sinakop na teritoryo si Tom Barrack, embahador ng Estados Unidos sa Turkey at espesyal na kinatawan ng Washington sa rehiyon, upang makipagpulong kay Netanyahu.
Ayon sa mga ulat, si Barrack ay may magandang ugnayan kay Pangulong Erdoğan at sa mga nagdaang buwan ay paulit-ulit na bumisita sa mga sinakop na teritoryo gayundin sa ilang bansa sa rehiyon, bilang bahagi ng kanyang mga misyong diplomatiko.
Maikling Pinalawak na Analitikong Komentaryo
Serye ng Pagsusuri sa Ugnayang Panrehiyon
1. Pagbabalanse ng Kapangyarihan sa Silangang Mediterranean
Ang tatluhang pulong ng Greece, Cyprus, at rehimeng Zionista ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang mga alyansang panrehiyon, partikular sa konteksto ng enerhiya, seguridad, at impluwensiyang heopolitikal sa Silangang Mediterranean.
2. Implicit na Mensahe sa Turkey
Ang paglalarawan sa pulong bilang “hamon” kay Pangulong Erdoğan ay nagpapakita ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Turkey at ng nasabing mga aktor, lalo na hinggil sa mga usapin ng soberanya, enerhiya, at estratehikong presensya sa rehiyon.
3. Papel ng Estados Unidos bilang Tagapamagitan
Ang pagbisita ni Tom Barrack, na may ugnayan sa parehong Ankara at Tel Aviv, ay nagpapahiwatig ng posibleng papel ng Estados Unidos bilang tagapamagitan o tagapagbalanse, sa layuning pigilan ang paglala ng tensyon at mapanatili ang impluwensiya nito sa rehiyon.
4. Mga Posibleng Implikasyon
Sa kabuuan, ang mga diplomatikong galaw na ito ay maaaring magbunga ng pagbabago sa dinamika ng alyansa, na may direktang epekto sa seguridad at pulitika ng mas malawak na Gitnang Silangan.
..........
