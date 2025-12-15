Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Pagtaas ng Popularidad ng Hezbollah sa Mamamayan / Walang Kakayahan ang Rehimeng Sionista na Magpasimula ng Panibagong Digmaan.
Analitikal na Komentaryo
Ayon kay Haji Najjari, eksperto sa mga usaping internasyonal, batay sa mga resulta ng mga isinagawang sarbey, mahigit 70 porsiyento ng mamamayan ng Lebanon ang mariing tumututol sa pag-aalis ng sandata ng Hezbollah. Ang posisyong ito ay nagmumula sa malinaw na karanasan ng lipunan sa mga naganap sa Syria, na nagsilbing babala sa mga posibleng kahihinatnan ng ganitong hakbang.
Dagdag pa niya, ang Hezbollah ay may sapat at napatunayang kakayahan upang tumugon sa anumang uri ng komprontasyon laban sa rehimeng Sionista, kabilang ang kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang pambansang interes ng Lebanon.
Ipinakita rin ng Hezbollah na taglay nito ang estratehikong kapasidad na baguhin ang sitwasyong panseguridad sa hilagang bahagi ng sinasakop na Palestina, at ibalik ito sa isang kalagayang hindi matatag para sa puwersang nananakop, gaya ng naranasan sa mga nakaraang yugto ng tensiyon.
Maikling Pinalawak na Pagsusuri
Stratehikong at Politikal Analysis
1. Panlipunang Lehitimasyon at Katatagan
Ang mataas na antas ng pagtutol ng mamamayan sa pag-disarma ng Hezbollah ay nagpapakita na ang usapin ay may malalim na ugat sa kolektibong seguridad at karanasan ng lipunan, hindi lamang sa larangan ng pulitika o militar.
2. Kakayahang Pampigil (Deterrence Capacity)
Ang pagsusuri ay nagpapahiwatig na ang lakas ng Hezbollah ay pangunahing nagsisilbing mekanismo ng pagpigil, na naglilimita sa kakayahan ng kabilang panig na magsimula ng isang bagong malawakang digmaan.
3. Rehiyonal na Balanseng Estratehiko
Ang kawalan ng kakayahan ng rehimeng Sionista na magpasimula ng panibagong digmaan ay repleksiyon ng mas masalimuot na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon, kung saan ang anumang maling kalkulasyon ay maaaring magbunga ng malawakang kawalang-katatagan.
Pangkalahatang Pagninilay
Ipinapakita ng ulat na ito na sa kontemporaryong mga tunggalian, ang suporta ng mamamayan, aral ng kasaysayan, at estratehikong pagpigil ay mas may timbang kaysa sa simpleng paggamit ng puwersang militar.
