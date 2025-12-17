Pagbubukas ng Banal na Dambanang Courtyard ni Sayyidah Fatimah Zahra (AS) sa Loob ng Santuwaryo ni Imam Amir al-Mu’minin Ali (AS)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos ang pagkumpleto ng malawakang proyekto ng pagtatayo ng Banal na Courtyard at Shabistan ni Sayyidah Fatimah Zahra (sumakanya ang kapayapaan) sa tabi ng banal na dambana ni Imam Ali (AS), pormal na bubuksan ang maringal na kompleks na ito ngayong Miyerkules, ika-17th ng Disyembre, 2025 sa Najaf al-Ashraf, sa Iraq.
Ang nasabing Banal na Courtyard ng Dambana ni Sayyidah Fatimah Zahra (AS) ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking proyektong pangkaunlaran sa kasaysayan ng mga banal na dambana (Atabat ‘Aliyat). Pagkatapos ng Masjid al-Haram at Masjid an-Nabawi, ito ang ikatlong pinakamalaking proyekto ng pagpapalawak ng mga pook-panrelihiyon sa buong mundo ng Islam.
Ang kompleks ay binubuo ng dalawang bahagi: pang-ziyarah at hindi pang-ziyarah, at idinisenyo upang ganap na matugunan ang mga pangangailangan ng banal na dambana ni Imam Ali (AS), kapwa sa aspeto ng debosyon at serbisyo.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Makaysayang Hakbang sa Pagpapaunlad ng mga Banal na Dambana:
Ang pagbubukas ng Sahn ni Sayyidah Fatimah Zahra (AS) ay nagmamarka ng isang makasaysayang yugto sa pagpapalawak at modernisasyon ng mga sagradong pook sa Najaf, na tumutugon sa patuloy na pagdami ng mga zā’ir (mga deboto).
2. Pinagsamang Disenyong Panrelihiyon at Serbisyo:
Ang malinaw na paghahati sa pang-ziyarah at hindi pang-ziyarah na mga espasyo ay nagpapakita ng isang komprehensibong pananaw—kung saan pinagsasama ang kabanalan, kaayusan, at praktikal na pangangailangan ng mga bisita.
3. Simbolikong Kahulugan sa Mundo ng Islam:
Ang laki at saklaw ng proyekto ay hindi lamang arkitektural na tagumpay, kundi isang simbolo rin ng patuloy na sigla ng debosyon sa Ahl al-Bayt (AS) at ng sentral na papel ng Najaf Ashraf sa espiritwal na heograpiya ng Islam.
