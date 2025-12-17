Bahagi ng Ikalawa: Mga Migranteng Shi‘a at ang Ikalawang Henerasyon ng Shi‘a sa Italya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang presensya ng mga Shi‘a sa Italya ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing yugto.
Una, ang mga Ismaili Shi‘a na minsang namuno sa kasalukuyang Sicily, kung saan ang kanilang impluwensiyang kultural at pansining ay nananatiling kapansin-pansin hanggang sa kasalukuyan.
Ikalawa, ang henerasyon ng mga migranteng Shi‘a mula sa Iran, Lebanon, at Pakistan, na nagsimulang manirahan sa Italya humigit-kumulang limampung taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga seremonyang panrelihiyon, mga gawaing panlipunan, at paglathala ng mga pahayagan at babasahin, aktibo nilang ipinapakilala ang Shi‘a Islam sa lipunang Italyano.
Ang Islamikong Rebolusyon ng Iran at ang mga pangyayaring panrehiyon gaya ng Digmaang Golpo ay may mahalagang papel sa paglawak ng interes sa Islam at Shi‘a Islam sa Italya. Ang mga Shi‘a sa bansa, habang pinangangalagaan ang kanilang relihiyosong identidad, ay isinasaalang-alang din ang lokal na kultura at nagsisikap na magkaroon ng positibo at makabuluhang ambag sa lipunan, lalo na sa pagpapakilala ng mga aral ng Islam sa bagong henerasyon.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Makasaysayan at Makabagong Presensya:
Ipinapakita ng paghahating ito na ang Shi‘a presensya sa Italya ay hindi lamang bunga ng modernong migrasyon, kundi may malalim na ugat sa kasaysayan ng rehiyon, partikular sa Sicily.
2. Papel ng Migrasyon sa Pagpapanatili ng Identidad:
Ang mga migranteng Shi‘a ay nagsilbing pangunahing tagapangalaga ng relihiyosong identidad sa pamamagitan ng mga institusyong panrelihiyon, aktibidad panlipunan, at publikasyon.
3. Impluwensiya ng mga Pandaigdigang Pangyayari:
Ang mga kaganapang pampulitika at panrehiyon ay nagbukas ng mas malawak na interes at diskurso tungkol sa Islam at Shi‘a Islam sa Europa, kabilang ang Italya.
4. Ikalawang Henerasyon at Integrasyon:
Ang pagbibigay-pansin sa ikalawang henerasyon ay nagpapakita ng balanseng pagsisikap—pananatili ng pananampalataya habang aktibong nakikibahagi at nakikiangkop sa lokal na kultura at lipunan ng Italya.
........
328
Your Comment