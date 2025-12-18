Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng cyber group na “Hanzala” na si Naftali Bennett, dating punong ministro ng rehimeng Zionista, ay naging target ng isang cyber intrusion, taliwas sa kanyang mga pahayag hinggil sa umano’y seguridad ng kanyang mobile phone. Ayon sa grupo, sa pamamagitan ng operasyong tinawag na “Octopus”, nagawa nilang pasukin ang personal na iPhone 13 ni Bennett at makuha ang mga sensitibong impormasyon, kabilang ang mga numero ng telepono ng matataas na opisyal, mga mensahe, at mga kumpidensiyal na dokumento.
Sa pagbibigay-diin sa kahinaan ng mga pahayag ni Bennett ukol sa seguridad, itinuring ng Hanzala ang insidenteng ito bilang patunay ng marupok na estruktura ng sistemang panseguridad ng Israel. Ipinahayag din ng grupo ang kahandaan nitong ipagkaloob ang buong nilalaman ng telepono sa mga lehitimo at mapagkakatiwalaang media at mamamahayag, bilang patunay ng teknikal at sikolohikal na tagumpay ng kanilang cyber operation.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Cybersecurity bilang Larangan ng Labanan:
Ipinapakita ng insidenteng ito ang lumalawak na papel ng cyberspace bilang isang kritikal na larangan ng tunggalian, kung saan ang personal na kagamitan ng mga dating at kasalukuyang opisyal ay nagiging target ng mataas na antas ng operasyon.
2. Paghamon sa Imahe ng Seguridad:
Ang pag-angkin ng matagumpay na pagpasok sa personal na device ng isang dating punong ministro ay direktang humahamon sa naratibo ng mataas at hindi matinag na kakayahang panseguridad ng Israel.
3. Teknikal at Sikolohikal na Dimensyon:
Bukod sa teknikal na aspeto, ang anunsiyo ng kahandaang ilabas ang datos sa media ay may malinaw na sikolohikal na layunin—ang paglikha ng presyur, pagdududa, at kawalan ng tiwala sa loob at labas ng mga institusyon ng kapangyarihan.
4. Implikasyon sa Pampublikong Tiwala:
Ang ganitong mga pahayag, totoo man o hindi sa kabuuan, ay may potensyal na makaapekto sa pampublikong tiwala sa mga lider at sa kakayahan ng estado na protektahan ang sensitibong impormasyon.
