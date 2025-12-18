Video | Trump: “Bababawiin Namin ang Aming Langis at Enerhiya mula sa Venezuela”; Tumutol ang Kapulungan sa Paglilimita ng Aksiyong Militar

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang pahayag, iginiit ni Donald Trump na umano’y “inasamsam” ng Venezuela ang mga pinagkukunan ng langis at enerhiya ng Estados Unidos, at binigyang-diin na layon ng kanyang administrasyon na bawiin ang lahat ng naturang yaman.
Ilang oras matapos ang pahayag na ito, ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay bumoto laban sa panukalang naglalayong hadlangan ang posibleng aksiyong militar laban sa Venezuela, na sa praktikal na pananaw ay hindi naglatag ng seryosong hadlang sa mga opsyong konfrontasyonal ng Washington.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Retorika ng Enerhiya at Pulitika ng Presyur:
Ang pahayag ni Trump ay sumasalamin sa paggamit ng isyu ng enerhiya bilang kasangkapan sa pampulitikang presyur, kung saan ang mga usaping pang-ekonomiya ay inilalarawan bilang usaping pambansang interes at soberanya.
2. Tensyon sa Ugnayang Ehekutibo at Lehislatura:
Ang pagtanggi ng Kapulungan na limitahan ang aksiyong militar ay nagpapakita ng patuloy na ambigwidad sa patakarang panlabas ng Estados Unidos, kung saan ang lehislatura ay hindi ganap na humaharang sa paggamit ng puwersa, kahit may umiiral na diplomatikong at legal na mga alalahanin.
3. Implikasyon sa Rehiyon ng Latin America:
Ang ganitong mga pahayag at desisyon ay may potensyal na magpalala ng tensyon sa Latin America, partikular sa Venezuela, at magpalakas sa pananaw na ang mga usaping enerhiya ay patuloy na sentro ng estratehikong tunggalian sa pagitan ng Washington at mga estadong itinuturing nitong kalaban.
