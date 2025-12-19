Video | Kinubkob ng mga puwersang pananakop ang mga nagsasamba sa isang moske sa nayon ng Husan, kanluran ng Bethlehem

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Kinubkob ng mga puwersang pananakop ang mga mananampalatayang nagsasagawa ng pagsamba sa isang moske sa nayon ng Husan, na matatagpuan sa kanluran ng Bethlehem.
Ayon sa mga ulat, ilang oras na hinarangan ng mga puwersang Sionista ang paglabas ng mga nagsagawa ng panalanging Jumu‘ah mula sa moske, na nagdulot ng matinding pangamba at paglabag sa kalayaan sa pagsamba at malayang paggalaw ng mga sibilyan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa mga sinasakop na teritoryo, kung saan ang mga lugar ng pagsamba—na sa ilalim ng internasyonal na makataong batas ay dapat igalang at pangalagaan—ay nagiging sentro ng mga operasyong panseguridad. Ang pagpigil sa mga mananampalataya matapos ang panalanging Jumu‘ah ay hindi lamang isyung panseguridad, kundi isang usapin ng karapatang pantao, partikular ang kalayaan sa relihiyon at karapatang sibil.
Sa mas malawak na konteksto, ang ganitong mga pangyayari ay may potensyal na magpalala ng hidwaan at mag-ambag sa siklo ng kawalan ng tiwala. Ipinapahiwatig nito ang pangangailangan ng mas malinaw na pananagutan at pagsunod sa mga pamantayan ng internasyonal na batas upang maprotektahan ang mga sibilyan at mapanatili ang dignidad ng mga banal na lugar.
